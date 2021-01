WEC: Toyota divulga primeiras imagens do novo hipercarro

A Toyota divulgou nesta semana as primeiras imagens do seu hipercarro que disputará a temporada 2021 do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), na nova classe LMH (Le Mans Hipercarro). A montadora japonesa anunciou também o nome do carro, GR010 Hybrid, com uma pintura camuflada, antes do lançamento oficial do modelo.

GR significa Gazoo Racing, o ramo esportivo da montadora, enquanto os números fazem parte do sistema tradicional de numeração da marca para carros esportivos, que data do início dos anos 1990, com o TS010 3,5 litros Grupo C, que foi utilizado entre 1991 e 1993.

As fotos são do primeiro teste do carro, feito em outubro em Paul Ricard e mostram uma certa semelhança com o TS050 Hybrid que conquistou os títulos de 2018/19 e 2019/20 de pilotos e construtores do WEC, além de três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans, entre 2018 e 2020.

Mas o diretor técnico da Toyota Gazoo Racing Europa, Pascal Vasselon, destacou que poucos componentes foram mantidos de seu antecessor.

"Exceto partes genéricas como sensores e botões, há poucas peças que foram mantidas entre os dois carros, porque o regulamento é muito diferente. Temos um carro completamente novo".

Vasselon explicou que, em termos de conceito do projeto, "a principal diferença é a arquitetura do sistema híbrido".

O novo regulamento da LMH permite uma única unidade de recuperação de energia no eixo dianteiro, em vez dos sistemas gêmeos vistos no TS040 e no TS050.

"Implementamos um sistema com dois sistemas de recuperação de energia [KERS], um na frente e um na traseira [nos carros anteriores], com um sistema eletrônico de frenagem dianteiro e traseiro", disse.

"Isso não é mais permitido: o sistema híbrido do regulamento impõe apenas um KERS e um sistema eletrônico, ambos na dianteira".

"Isso cria diversas diferenças e desafios. Por exemplo, não temos uma unidade de geração motora na traseira mais, o que significa que precisamos de um novo motor de arranque e um sistema de frenagem traseiro que agora é totalmente hidráulico, como em um carro normal de corrida".

A Toyota ainda não revelou detalhes técnicos do motor de combustão interna do GR010, que devem ser divulgados na sexta (15) durante o lançamento virtual.

Vasselon disse que a performance do GR010, que tem um peso mínimo de 1.030kg, será significativamente reduzido em comparação com o carro da LMP1, que tinha como peso base 878kg.

"Isso cria definitivamente um impacto nos tempos de volta, porque o objetivo do novo regulamento era tornar a performance mais acessível, e performance custa dinheiro".

"Acreditamos que, em Le Mans, o tempo de volta será cerca de 10s mais alto, e deve ser de quatro a cinco segundos maior em um circuito normal do WEC".

O tempo de volta que a classe LMH visa em Le Mans é de 03min30s. A partir de 2022, a classe incorporará modelos da LMH e da LMDh, sendo essa última uma nova classe desenvolvida em conjunto pelo WEC e a IMSA, para criar uma convergência entre os dois campeonatos, ajudando a atrair montadoras.

A Toyota está realizando um novo teste com o GR010 em Aragón nesta semana antes do lançamento. Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima, que perderam o primeiro teste em Paul Ricard e o segundo em Portimão, estão participando desta sessão.

A expectativa é que a Toyota mantenha seus trios para a temporada 2021. No campeonato anterior, o carro #7 era comandado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, enquanto o #8 tinha Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Kazuki Nakajima. Na temporada 2019/20, o título ficou com o trio do #7, enquanto o #8 ficou com o vice-campeonato.

A temporada 2021 do WEC começa em 19 de março, com as 1000 Milhas de Sebring, prova que foi cancelada em 2020 devido à pandemia. Outras cinco etapas estão confirmadas: as 6 Horas de Spa, as 24 Horas de Le Mans em 12 e 13 de junho, a estreante 6 Horas de Monza, as 6 Horas de Fuji e as 6 Horas do Bahrein fechando a temporada em 20 de novembro.

Neste ano, a classe LMH começa a assumir o posto da LMP1 de forma transitória. Por isso, ainda teremos hipercarros competindo frente a frente com os modelos anteriores.

