A FIA endureceu as regras sobre o uso de palavrões recentemente, trazendo maior clareza às punições - que podem envolver multas, suspensões e até perda de pontos no campeonato. Agora, Adrien Fourmaux, piloto de Rali na Suécia, foi o primeiro a ser multado em 10 mil euros e uma multa suspensa de 20 mil euros por "linguagem inapropriada".

Os comentários do piloto da Hyundai após o final da 18ª etapa do Rally da Suécia foram considerados uma violação do Artigo 12.2.1.l do Código Esportivo Internacional da FIA de 2025.

Fourmaux foi solicitado a fazer um resumo de seu rali, que incluiu um incidente "confuso" na linha de largada no início da 11ª etapa, quando o francês começou a etapa sem a cinta do capacete devidamente presa.

"Tive uma etapa limpa, mas os sulcos são realmente complicados", disse ele. "Acho que será difícil fazer um bom tempo. Há muita varredura no início. Nós fodemos tudo ontem [referindo-se ao seu incidente na etapa 11]".

A multa vem na sequência de uma iniciativa do órgão que rege o automobilismo mundial para reprimir o uso de palavrões pelos pilotos durante os eventos.

"Após a conclusão do Power Stage do Rally da Suécia 2025, o piloto conduziu uma entrevista pós-estágio e concluiu a entrevista com as palavras 'we fucked up yesterday' [nós fodemos tudo ontem]", dizia um relatório dos comissários.

"O comentarista da Rally.TV então respondeu ao comentário do piloto com 'Desculpas pela linguagem'".

"O piloto explicou que estava se referindo ao(s) erro(s) cometido(s) no dia anterior [sábado, 15 de fevereiro de 2025] e que usou as palavras de forma coloquial e descritiva, no sentido de que havia cometido um erro. Ele pediu desculpas, pois não pretendia ofender ou insultar ninguém ao usar essas palavras".

"Os comissários de bordo lembraram ao piloto e ao representante da equipe a posição da FIA em relação não apenas à linguagem inapropriada, mas também ao abuso verbal/físico, e à realização/exibição de declarações ou comentários políticos, religiosos e pessoais, notadamente em violação ao princípio geral de neutralidade promovido pela FIA em seus estatutos".

"Os comissários de bordo e a FIA reconhecem que as palavras em questão infelizmente se tornaram coloquialismos comuns. No entanto, é essencial enfatizar que isso não diminui o fato de que tal linguagem é amplamente considerada como profanação e é inadequada em discursos públicos, incluindo transmissões de televisão ao vivo".

"As plataformas públicas não se destinam apenas a públicos familiarizados com esses coloquialismos, mas também atingem diversas culturas e indivíduos, que podem considerar essas palavras ofensivas".

"O automobilismo é um esporte global, que envolve pessoas de várias faixas etárias e origens culturais, algumas das quais podem interpretar mal ou se ofender com essas expressões".

"Diante disso, a FIA continua empenhada em garantir que a linguagem inadequada não seja usada em fóruns públicos, incluindo mídia visual e sonora, conferências de imprensa e mídias sociais".

"Além disso, como figuras públicas e modelos para as futuras gerações de atletas e fãs, espera-se que os esportistas mantenham um padrão de profissionalismo e respeito em sua comunicação."

O relatório do comissário de bordo concluiu que "a penalidade mencionada, bem como a penalidade suspensa, é proporcional" às diretrizes do ISC da FIA.

