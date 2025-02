Recentemente, a FIA endureceu as regras sobre o uso de palavrão por parte dos pilotos da Fórmula 1 durante a corrida ou em eventos oficiais, como coletivas de imprensa. Diversos competidores ficaram incomodados com a decisão da regulamentadora, entre eles, Carlos Sainz, que avalia o movimento como "exagerado".

No começo do ano, a F1 publicou a atualização de seu Código Esportivo, apresentando uma série de diretrizes e penalidades para lidar com o uso de palavras de baixo calão e outras violações do código esportivo.

As novas diretrizes sugerem penalidades muito mais rigorosas, que variam de multas de até 120.000 euros a deduções de pontos e até mesmo suspensões de corridas.

O piloto do WRC, Adrien Fourmaux, foi o primeiro a ser prejudicado por essa restrição no Rally da Suécia, no último fim de semana. O piloto da Hyundai foi multado em 10.000 euros e recebeu uma multa adicional suspensa de 20.000 euros por usar "linguagem inadequada" durante uma entrevista na TV.

Fourmaux não usou palavrões em relação a outra pessoa, mas na entrevista o francês disse que ele e seu navegador "fizeram besteira ontem" em uma etapa anterior.

Na F1, onde as multas são quadruplicadas em comparação com outras séries sancionadas pela FIA, ainda não houve uma resposta oficial da associação de pilotos GPDA. Mas, falando no lançamento do Williams FW47, Sainz pediu que a regulamentadora fizesse uma distinção entre xingamentos dentro e fora do carro.

E, apesar de concordar que os pilotos não devem usar linguagem inapropriada em entrevistas coletivas oficiais, ele pediu que a entidade reguladora não reprima demais os competidores que demonstram paixão e emoção nas trocas de mensagens pelo rádio da equipe.

"Os pilotos da F1 devem ser controlados o suficiente para não falar palavrões durante as entrevistas coletivas e aparições na mídia, e sou a favor de fazer um esforço como grupo - quando todas as crianças estão nos observando nas entrevistas coletivas ou na frente da mídia - para pelo menos ter um bom comportamento e um vocabulário decente", disse o espanhol.

"Acho que isso não é muito difícil. Então, será que precisamos de multas ou precisamos ser controlados para isso? Não sei, mas sou a favor de sempre falar bem e ser bem-educado na frente dos microfones e da mídia".

Alex Albon e Carlos Sainz, Williams Foto de: Williams

"Ao mesmo tempo, se eu acho que isso é demais para a comunicação via rádio, a adrenalina e a pressão que temos dentro do carro? Sim, acho que é um exagero o que a FIA está tentando alcançar com as proibições e tudo mais, porque para mim essa é uma parte fundamental do esporte, onde vocês podem ver a verdadeira emoção, a verdadeira pressão e a verdadeira empolgação na voz e até mesmo, às vezes, infelizmente, o vocabulário de um piloto de corrida."

Sainz teme que a F1 perca parte de seu caráter se os pilotos forem 'amordaçados' no rádio, com o presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, dando a entender recentemente que não descarta a possibilidade de encerrar a transmissão de rádio da equipe ao vivo.

Atualmente, as mensagens de rádio já são transmitidas com um atraso na transmissão mundial da F1 para eliminar os palavrões.

"E desde que não sejam palavras ofensivas a ninguém e seja apenas um palavrão, em que vocês possam ver que estou sendo emotivo, não acho que isso deva ser muito controlado, porque assim vocês perderão muitas coisas que passamos dentro do carro", explicou Sainz.

"E, acredite, você não quer colocar um microfone dentro de um campo de futebol e ver o que [os jogadores] estão dizendo, o que é uma situação equivalente".

"É bom ter esse tipo de momento, porque você vê o verdadeiro piloto. Já estamos muito limitados quanto ao que podemos dizer sobre nossas equipes, sobre nossas situações. Já temos muitas reuniões com a mídia. Eles já nos dizem o que dizer".

"Às vezes, não sou fácil no rádio, mas quando você ouve essa paixão, quando você ouve essas palavras, mesmo que às vezes digamos palavrões no rádio, para mim, isso é algo que se mantém na F1, e não deveríamos nos livrar disso".

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

CHRISTIAN FITTIPALDI como você NUNCA VIU: FAMÍLIA, momento da F1, Stock Car, NASCAR e muito mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!