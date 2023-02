Mazepin volta às pistas em 2023 na Asian Le Mans Series

Carregar reprodutor de áudio

Nikita Mazepin voltará às pistas em fevereiro. O piloto teve como últimas experiências no automobilismo a participação em um rali em seu país, além do GP de Abu Dhabi de Fórmula 1 de 2021. Após o início da guerra entre Rússia e Ucrânia no início do ano passado, ele foi dispensado pela Haas, após desavenças com a patrocinadora, a Uralkali.

O russo estará em duas etapas da Asian Le Mans Series, em fevereiro. O primeiro compromisso será em Dubai, em 11 de fevereiro, e o segundo em Abu Dhabi, na semana seguinte. Serão ao todo quatro corridas, levando aos times vencedores a uma vaga nas 24 Horas de Le Mans.

Para esta missão, Mazepin terá ao seu lado a equipe 99 Racing, com os pilotos Felix Porteiro (espanhol que não compete há 14 anos) e Ben Barnicoat.

"Estou muito feliz por poder correr novamente na Asian Le Mans Series. Junto com meus companheiros de equipe da 99 Racing, espero ter uma ótima experiência competindo no esporte que amo", disse Mazepin.

Dan Hodder, diretor esportivo da 99 Racing, comentou: "Estamos felizes por confirmar a nossa participação na Asian Le Mans Series. É um excelente campeonato para a nossa estreia nos carros esportivos, que estão vivendo um renascimento. Com 48 inscritos, é mais uma vez um grid altamente competitivo".

