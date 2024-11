O relacionamento difícil de Max Verstappen com "Drive to Survive" é bem documentado. O tricampeão mundial de Fórmula 1 oferece muito pouco quando está no microfone na frente das câmeras, e até boicotou a série por um tempo. Então pode ser surpreendente saber que Verstappen vem sendo sincero diante das câmeras há anos — só não para a Netflix. Nick Hoedeman, que dirigiu uma série de documentários sobre Verstappen desde 2017, explicou por que ele conseguiu pintar um retrato tão íntimo do piloto da Red Bull quando outros documentaristas falharam.

"Nós nunca encenamos nada", disse Hoedeman ao Motorsport.com. "É tudo autêntico. Se eu não capturar, ele nunca mais fará isso. O que você vê é o que você tem." O cineasta holandês, que admitiu não ser fã de F1 antes de ser escolhido para trabalhar com um Verstappen então adolescente, disse que levou anos para construir confiança com ele e seu círculo íntimo.

"Não foi o primeiro dia, nem mesmo o primeiro ano, levou tempo para ele confiar em mim", explicou Hoedeman. "E acho que é uma grande vantagem que eu não fosse fã porque eu realmente não conseguiria fazer o trabalho que fiz nos últimos anos se fosse", continuou ele. "Agora Max sabe que não estamos manipulando a história... e ele sabe que quando eu estiver por perto, estarei lá para ele."

Max Verstappen in his early years Photo by: ViaPlay

A primeira temporada de "Drive to Survive" retrata um Verstappen intensamente focado em contraste com seu companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, descontraído e brincalhão. Embora sua rivalidade na pista fosse real, os dois eram, e continuam sendo, amigos fora da pista. Em contraste, Hoedeman disse que seus filmes apenas "transmitem o que realmente acontece".

"Não vamos criar histórias", disse ele. "Temos um relacionamento baseado na confiança e quando estou por perto, ele pode falar livremente. Nunca viajo com um grupo grande com Max. Sou só eu, tenho um diretor de fotografia, então sempre fica bem pessoal e privado."

A coleção de 11 documentários, agora disponível nos EUA e no Reino Unido, dá aos fãs uma espiada nos bastidores de sua vida, tanto na pista quanto em casa. O lançamento de 2023, "Anatomy of a Champion", oferece um retrato particularmente revelador de uma unidade familiar fraturada que eventualmente se reuniu e explora as complexidades de uma infância moldada pela ambição.

Essa série de três partes apresenta comentários raros de Verstappen sobre o impacto do divórcio de seus pais quando ele tinha nove anos e os métodos controversos de criação de filhos de seu pai, Jos. Ele até aborda os problemas do patriarca da família com a lei e a breve passagem pela prisão, junto com um incidente infame em que Jos deixou um jovem Max sozinho em um posto de gasolina, o que se tornou parte do folclore moderno da F1.

"Ele tem a mente bastante aberta [mas tivemos que] encontrar uma maneira de falar sobre isso e encontrar o momento certo", disse Hoedeman. Um desses momentos capturados no filme foi um almoço familiar improvisado com Max, sua irmã Victoria e seus pais. A cena tocante, que aconteceu naturalmente em vez de ser encenada pela equipe, se tornou uma das peças centrais do filme.

"O mais surpreendente sobre Max é que ele é apenas um garoto normal", observou Hoedeman. "Todo mundo acha que ele tem a vida mais extravagante, mas ele só gosta de ficar em casa com sua família e amigos. Claro, ele está em um jato particular viajando pelo mundo, mas no fundo, ele ainda é aquele garoto de cinco anos que adora estar em um carro de corrida."

