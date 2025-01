O Dakar fez hoje a antepenúltima etapa da edição de 2025 e, após dez dias de competição, a Ford finalmente obteve sua primeira vitória, com Nani Roma, enquanto Henk Lategan recuperou a liderança geral dos carros.

Lucas Moraes voltou a ter um bom dia, terminando na segunda posição, a apenas 18s do espanhol, subindo uma colocação na classificação geral.

Carros: Ford vence e Lategan retoma liderança a 2 dias do fim

A 10ª especial marcou a primeira incursão do Dakar no ano no famoso e temido deserto Rub' al-Khali, também conhecido como "Quarto Vazio". Hoje, os competidores enfrentaram uma cronometrada curta, de apenas 120km, mas muito técnica, marcada pelas altas dunas e areia.

A rota complicada alterou a ordem de forças na categoria Ultimate, permitindo que os Challengers e SSVs brigassem pela vitória no trecho entre Haradh e Shubaytah.

Em meio a uma das especiais mais difíceis de 2025, Roma, duas vezes vencedor do Dakar, mostrou sua experiência para liderar nos três pontos de controle e vencer com apenas 18s para Moraes, marcando seu primeiro triunfo desde 2015 e o primeiro do Ford Raptor devesenvolvido com a M-Sport.

Com os resultados do dia, Henk Lategan retomou a liderança geral dos carros, abrindo 02min27s para Yazeed Al-Rajhi, formando uma disputa interna entre um piloto oficial da Toyota e uma entrada privada. Mattias Ekstrom está em terceiro, a 26min46s, com Nasser Al-Attiyah (+ 30min21s) e Mitch Guthrie Jr (+ 54min05s) fechando o top 5.

Dos brasileiros, Cadu Sachs, navegador do português Gonçalo Guerreiro, segue sendo o melhor posicionado, em 15º a 04h50min2s, sendo também o segundo da classe Challenger, a 26min dos líderes. Lucas Moraes subiu para 16º, a apenas 06min07s de Sachs. Marcelo Gastaldi está em 19º a 05h55min41s e Marcos Moraes / Maykel Justo estão em 23º, a 06h24min44s.

Amanhã, os pilotos enfrentam a penúltima especial do Dakar 2025. Serão 232km de deslocamento e 275km de especial cronometrada ao redor de Shubaytah, enfrentando mais uma vez o temido Quarto Vazio.

Dakar 2025 - Classificação dos carros após a Etapa 10 (Top 10 + Brasileiros)

Posição Piloto Carro Tempo/Diferença 1 Henk Lategan Toyota 47h29min57s 2 Yazeed Al-Rajhi Toyota 02min27s 3 Mattias Ekstrom Ford 26min46s 4 Nasser Al-Attiyah Dacia 30min21s 5 Mitch Guthrie Jr Ford 54min05s 6 Matthieu Serradori Century 59min41s 7 Juan Cruz Yacopini Toyota 01h33min30s 8 Seth Quintero Toyota 01h36min45s 9 João Ferreira Mini 02h08min35s 10 Brian Baragwanath Century 02h17min06s 15 Gonçalo Guerreiro / Cadu Sachs Taurus 04h50min12s 16 Lucas Moraes Toyota 04h56min19s 19 Marcelo Gastaldi Century 05h55min41s 23 Marcos Moraes / Maykel Justo Toyota 06h24min44s

Toyota Gazoo Racing Toyota #211: Henk Lategan, Brett Cummings Foto de: TOYOTA GAZOO Racing

Motos: Docherty vence e Sanders se aproxima de título

Após vencer na terça, Luciano Benavides se viu tendo que abrir o trajeto pelo deserto e, com isso, perdeu mais de quatro quilômetros em relação ao líder do primeiro ponto de controle, Michael Docherty, que colocava a KTM com mais de um minuto de vantagem para Rui Gonçalves. Neste momento, Daniel Sanders era o quarto, enquanto Tosha Schareina vinha em nono, a mais de 1min de seu rival na briga pelo título.

Com as dunas dificultando a navegação e a cautela natural dos pilotos, esta foi uma especial muito lenta, mas Sanders manteve o ritmo para assumir temporariamente a liderança. Mas, aos poucos, foi possível notar os ponteiros reduzindo o ritmo, evitando a responsabilidade de abrir o trajeto pelo deserto nesta quinta-feira. Assim, Docherty foi o mais rápido após mais de duas horas, com Rui Gonçalves em segundo a 01min20s e Tobias Ebster em terceiro.

Olhando para a classificação geral, Sanders tem agora 14min45s de vantagem para Schareina. Adrien van Beveren está em terceiro a 20min21s. Benavides segue se aproximando em quarto, agora a 27min44s e Ricky Brabec fecha o top 5 a 31min31s.

Dakar 2025 - Classificação das motos após a Etapa 10 (Top 10 + Brasileiros)

Posição Marca Piloto Equipe Tempo 1

D. SANDERS GP #4 - RED BULL KTM FACTORY RACING 47:45:34 (1e) 2

T. SCHAREINA GP #68 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +14:45 (2e) 3

A. VAN BEVEREN GP #42 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +20:21 (3e) 4

L. BENAVIDES GP #77 - RED BULL KTM FACTORY RACING +27:44 (4e) 5

R. BRABEC GP #9 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +31:31 (5e) 6

S. HOWES GP #10 - MONSTER ENERGY HONDA HRC +38:39 (6e) 7

J. CORNEJO FLORIMO GP #11 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY +55:23 (7e) 8

E. CANET R2 #73 - RED BULL KTM FACTORY RACING +1:28:36 (8e) 9 L. SANTOLINO GP #15 - SHERCO RALLY FACTORY +2:48:47 (9e) 10 R. GONÇALVES GP #19 - SHERCO RALLY FACTORY +2:50:50 (10e)

