Alex Albon competirá em algumas etapas do DTM em 2021 como parte do programa desenvolvido pela Red Bull para que o piloto, que perdeu a vaga na equipe de Fórmula 1 para Sergio Pérez, não fique parado. E o Motorsport.com apurou novas informações sobre a participação do tailandês na categoria: ele e seu companheiro de equipe Liam Lawson, outro piloto da Academia da marca, correrão a bordo de uma Ferrari 488 GT3.

Lawson correrá no DTM neste ano junto de sua estreia na Fórmula 2 com a Hitech GP. O neozelandês foi quinto colocado na F3 em 2020 com a equipe.

Enquanto o comunicado do DTM não menciona qual o carro que a dupla conduzirá, foi apurado que a equipe, que terá apoio da Red Bull, optou pela Ferrari 488 GT3.

A Honda parecia ser a escolha lógica para Albon e Lawson por conta da ligação da marca com a Red Bull na F1, mas a montadora japonesa não vê muito valor em uma participação no DTM. Isso ficou evidente durante a rápida existência da era dos motores Classe Um, quando descartou a possibilidade de correr com o mesmo NSX-GT que usava no Super GT.

O mercado central europeu também é visto como de baixa prioridade para a Honda, e mesmo a equipe de GT3 de Jenson Button, que coincidentemente correrá no DTM para 2021, trocou o maquinário de Honda para McLaren no ano passado.

Já a Aston Martin deixou de ser uma opção para a Red Bull após a separação na F1 e a aproximação da montadora britânica com a Mercedes na indústria.

Uma decisão sobre qual equipe correrá com as Ferraris GT3 ainda será tomada, mas a AF Corse parece a opção óbvia para a Red Bull. A equipe italiana tem forte ligações com a Ferrari e comanda o programa da fábrica no Mundial de Endurance.

Perguntado se um programa no DTM com financiamento da Red Bull era algo concebível, o diretor esportivo da AF Corse, Batti Pregliasco, disse ao Motorsport.com: "Nunca diga nunca, mas isso seria difícil, já que estamos ocupados com nossos outros programas".

Motopark, Carlin e DAMS, equipes com histórico de apoiar pilotos da Red Bull em campeonatos júnior de fórmula, negaram interesse pelo projeto.

Piloto da Virgin na Fórmula E pode dividir vaga com Albon

Devido aos compromissos de Albon na F1 como piloto reserva e de testes, o tailandês poderá competir apenas de modo parcial no DTM. Um anúncio sobre quem o substituirá nas corridas que não puder estar presente será feito mais tarde, mas o Motorsport.com apurou que um dos favoritos à vaga é Nick Cassidy, campeão da Super Fórmula e do Super GT que correrá na temporada 2021 da F-E com a equipe Virgin, substituindo Sam Bird.

O neozelandês já é um piloto da Red Bull e, por conta de sua participação na F-E, está de mudança para a Europa, encerrando uma trajetória bem-sucedida no Japão, com títulos em três categorias diferentes.

Cassidy venceu a primeira das duas corridas conjuntas entre o DTM e a Super GT em Fuji em 2019 e já tem experiência a bordo da Ferrari GT3 devido a participações nas 24 Horas de Spa e nas 10 Horas de Suzuka em anos anteriores. Porém, caso Cassidy não possa correr devido a um compromisso com a F-E, a Red Bull pode inclusive chamar outro piloto de sua extensa Academia.

#27 HubAuto Corsa Ferrari 488 GT3: Heikki Kovalainen, Nick Cassidy, Nick Foster Photo by: Alexander Trienitz

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Saiba DETALHES do dia em que MAX Verstappen APANHOU do pai durante Mundial de Kart

PODCAST: Vettel, Alonso, Schumacher, eventos e mais: o que esperar da F1 em 2021?