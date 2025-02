O ex-piloto da Fórmula 1 Logan Sargeant se retirou de seus compromissos planejados com a equipe IDEC Sport, apoiada pela Genesis, na European Le Mans Series deste ano.

A equipe francesa anunciou nesta terça-feira que Sargeant estava "se afastando do esporte para buscar outros interesses" e seria substituído por outro piloto nos próximos dias.

O americano deveria correr com um dos dois carros ORECA 07-Gibson LMP2 da equipe na classe principal da ELMS este ano, ao lado da tricampeã da W Series Jamie Chadwick e Mathys Jaubert, de 19 anos.

Isso era visto como um trampolim para uma possível ida para a Genesis da Hyundai, que fez parceria com a IDEC para sua entrada no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) em 2026 e na IMSA em 2027.

“Após a decisão de Logan Sargeant de se afastar do esporte para buscar outros interesses, a IDEC SPORT e a Genesis Magma Racing estão tomando nota de sua decisão e anunciarão seu substituto nos próximos dias”, dizia um comunicado da equipe. “Desejamos a Logan tudo de melhor em seus projetos futuros.”

Sargeant fez sua estreia na F1 com a Williams em 2023, mas foi dispensado pela equipe no meio da temporada passada devido à falta de resultados, com Franco Colapinto assumindo seu lugar.

Nas 37 corridas que disputou na categoria, Sargeant conseguiu um único ponto, um 10º lugar em seu evento de casa em 2023, e foi completamente ofuscado pelo companheiro de equipe Alex Albon.

Uma mudança para corridas de carros esportivos foi vista como lógica para o jovem de 24 anos devido à sua experiência anterior na disciplina – ele havia disputado duas etapas na ELMS em 2021 com a TF Sport e fez mais aparições na Le Mans Cup no mesmo ano ao volante de uma Ferrari GT3.

Pole-setter Logan Sargeant at the Red Bull Ring round in the 2021 ELMS season Photo by: ELMS

Sargeant ainda não comentou sobre sua saída da IDEC Sport e seus planos para o futuro. Ele havia testado o carro LMP2 da equipe em Paul Ricard em novembro em preparação para a nova temporada.

A Genesis, que fez parceria com a Oreca para o design de seu protótipo híbrido, anunciou apenas Andre Lotterer e Pipo Derani até agora para seu primeiro programa de carros esportivos de primeira linha.

