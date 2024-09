Logan Sargeant deve procurar um novo empregador para 2025, após ser demitido da Williams no pós-GP de Monza da Fórmula 1, substítuido pelo novato argentino Franco Colapinto. Os primeiros contatos já foram feitos e o piloto de 23 anos se sentará no carro de Indy da Meyer Shank Racing em 19 de novembro, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Os proprietários da Meyer Shank, Mike Shank e Jim Meyer querem usar seu último dia de testes do ano para avaliar a velocidade de Sargeant. O teste será realizado na pista do The Thermal Club, na Califórnia.

Sargeant já participou do final da temporada de 2024 da IndyCar em meados de setembro, onde conversou com várias equipes. Isso agora está dando frutos com o teste para Meyer Shank.

A equipe de corrida juntou-se à Chip Ganassi Racing para uma parceria técnica. Entre outras coisas, a atual equipe campeã da categoria de monopostos fornecerá pessoal, peças e ajustes para a formação a partir da próxima temporada.

Aliás, tanto a Meyer Shank Racing quanto a Chip Ganassi Racing já finalizaram a formação para 2025. O teste de Sargeant será acompanhado com interesse por outras equipes com vagas disponíveis.

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!