O governo sul-africano prorrogou o prazo para apresentação de propostas de sede para um GP de Fórmula 1 no país.

Depois que uma proposta para reviver uma corrida sul-africana no histórico circuito de Kyalami fracassou em 2023, o governo continuou os esforços para encerrar o hiato de 32 anos das corridas de GP no país africano.

Conforme relatado anteriormente, o Ministério do Esporte, das Artes e da Cultura da África do Sul encarregou o chamado Comitê Diretor de Licitação de convidar propostas de possíveis promotores e organizadores anfitriões para a corrida.

Kyalami, que sediou a corrida pela última vez em 1993, é um dos favoritos, enquanto aguarda a reforma em andamento para elevar o circuito ao padrão de Grau 1 da FIA.

Outra proposta vem do Cape Town Grand Prix SA, que pretende sediar uma corrida em um circuito de rua de 5,7 km ao redor da orla da Cidade do Cabo e do Estádio DHL, a mesma área que sediou uma corrida única de Fórmula E em 2023. Outra opção é um circuito especialmente construído nos arredores da cidade.

A solicitação de proposta original foi publicada em 17 de janeiro, com prazo até 31 de janeiro, mas o ministério prorrogou esse prazo até 18 de março para dar mais tempo aos possíveis candidatos para preparar e apresentar uma manifestação de interesse.

"O Ministério do Esporte, das Artes e da Cultura, em colaboração com o Comitê Diretor de Licitação (BSC), prorrogou o prazo de apresentação da Solicitação de Expressão de Interesse (RFEOI) para a licitação do GP de Fórmula 1 da África do Sul para 18 de março de 2025", disse o ministério.

David Coulthard, Red Bull Racing RB7 em Kyalami Foto de: Red Bull Content Pool

"Essa prorrogação visa dar às partes interessadas mais tempo para apresentar propostas abrangentes e bem estruturadas, de acordo com os requisitos da RFEOI [Solicitação de Expressão de Interesse]. O Ministério está comprometido com um processo transparente e competitivo para garantir esse prestigiado evento de automobilismo".

"O Ministério pede que as partes interessadas aproveitem essa oportunidade para apoiar as ambições da África do Sul na Fórmula 1".

O final de janeiro não foi o único prazo ambicioso mencionado na solicitação de 37 páginas, com o documento se referindo a um retorno da corrida até 2026 para 2027.

O calendário de 2026 da F1 já está cheio, com o México esperando vencer Imola na última vaga disponível. Sediar uma corrida até 2027 também será uma meta agressiva.

No entanto, o ministro dos esportes, Gayton McKenzie, continuou sua campanha para trazer a F1 de volta, tendo se encontrado com o CEO da F1, Stefano Domenicali, para conversas exploratórias em Baku no ano passado, o que o levou a afirmar que a corrida "vai acontecer".

McKenzie disse agora: "Sediar um GP de Fórmula 1 impulsionaria nossa economia, turismo e desenvolvimento, ao mesmo tempo em que mostraria a África do Sul como um destino esportivo global de primeira linha. Essa prorrogação garante que os concorrentes tenham tempo para preparar propostas excepcionais".

Outros candidatos de longo prazo para uma corrida incluem Ruanda, que lançou formalmente sua proposta para sediar uma corrida em sua capital, Kigali, em um circuito que está sendo projetado por Alex Wurz.

A F1 também está interessada em expandir-se para a Ásia, sendo que a Tailândia e a Coreia do Sul ainda são consideradas as candidatas mais sérias para sediar uma corrida.

BORTOLETO na F1, HAMILTON na Ferrari, KIMI: que novidade é mais EMPOLGANTE? Com ISA AYAMI, da BAND

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com analisa histórias mais interessantes da F1 2025

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!