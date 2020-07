A Red Bull foi apontada como a desafiante mais próxima da Mercedes na terceira etapa da temporada 2020 da Fórmula 1 em Hungaroring, mas Max Verstappen conseguiu apenas a quarta fila na classificação atrás dos pilotos da Mercedes, Racing Point, Ferrari e a mais de 1s4 segundos do pole position Lewis hamilton.

Depois de admitir que a Red Bull tinha "muito trabalho a fazer" após o treino de sexta-feira, com a Red Bull quebrando o toque de recolher para trabalhar nos carros na noite passada, Verstappen considerou o desempenho classificatório da equipe "decepcionante".

"Não sei por que, mas claramente algo não está funcionando em comparação com o ano passado, quando acho que tivemos um bom equilíbrio aqui", disse Verstappen à Sky Sports F1. "Mas o fim de semana inteiro foi realmente complicado e é difícil de entender".

"Tentamos muitas coisas, mas ainda não funcionou, é claro que foi uma classificação decepcionante. O ritmo é muito próximo [entre as equipes], por isso temos que esperar e também não estamos largando com o melhor pneu para a corrida, mas é o que é".

"Vou tentar fazer o melhor que puder e ver onde terminamos, mas é bastante complicado ultrapassar aqui de qualquer maneira", concluiu.

