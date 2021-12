Alonso: "Espero correr na F1 por mais dois ou três anos"

Em entrevista a um programa espanhol, o bicampeão Fernando Alonso disse que tem como objetivo seguir correndo na Fórmula 1 por mais dois ou três anos antes de seguir para outras categorias.

O espanhol participou do programa Uno más uno son trés, onde esteve junto de Joaquín Sánchez, jogador do Real Betis e o ex-jogador de basquete Fernando Romay, onde falou com os atletas sobre os anos fora da F1 e a sensação no retorno à categoria.

"Estou feliz por ter voltado e mal posso esperar que a próxima temporada comece. Fiquei dois anos fora da F1, mas em outras competições, como o WEC, Dakar, sempre tive um volante nas minhas mãos, então não fiquei parado. Não havia mudado nada, tudo seguia igual. A F1 é um mundo tão pequeno que estão sempre os mesmos".

Sánchez enfrenta sua última temporada como jogador profissional, após 21 anos de carreira. Por isso, trouxe à tona o tema da idade de Alonso, que fará 41 em julho de 2022.

"Quando você tem uma certa idade, conta. As primeiras provas me custaram. A velocidade que as coisas evoluíram, no lado técnico da F1, porque nas outras os carros são mais básicos. Mas a F1 tem muita eletrônica, aerodinâmica, é outra linguagem com a equipe e eu penei com isso".

"São mil pessoas na equipe para dois carros. A experiência com a F1 ajudou, você conhece os circuitos, mas se colocam 10 cavalos a mais no motor, não importa a sua idade, se tem 23 ou 40, como é o exemplo de Carlos Sainz, o pai, que tem mais de 50 e venceu o Dakar".

"Na primeiras provas não estava 100%. Logo me acostumei com o treinamento e simulador, temos muitos elementos para chegarmos ao máximo. Não tive uma dieta restrita, mas é preciso ter cuidado. Seu corpo com 40 anos não responde como se tivesse 20. Entre piloto e carro temos um total de 740kg e o piloto tem que estar perto dos 80kg, sendo que perco dois por corrida pelo calor".

Joaquín e Roman afirmaram ainda que gostariam de acompanhar alguma prova da Alpine ao vivo em 2022, mas questionaram Alonso sobre quanto tempo mais ele prevê que estará na categoria.

"Espero correr mais dois ou três anos na Fórmula 1, e logo na sequência me dedicar a outras categorias porque amo guiar. Sentirei muito quando estiver fora dos carros".

Final MANIPULADA? Giaffone OPINA sobre POLÊMICA de Abu Dhabi e analisa CONFUSÕES de MASI na F1 2021

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #153 - Fora Max/Lewis, quem foi o melhor de 2021? Brasil teve 'GP do ano'? Ouça

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: