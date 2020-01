Alonso: "Há muitas mentiras sobre minha carreira"

Fernando Alonso não teve a carreira mais tranquila na Fórmula 1. Durante seus 17 anos, se envolveu em algumas polêmicas como as diversas críticas aos motores da Honda durante sua segunda passagem. Mas segundo o bicampeão, muitas mentiras sobre sua carreira na F1 foram difundidas.

Um exemplo dado por Alonso é o que ele teria passado após perder o título de 2012 para Sebastian Vettel no GP do Brasil, por apenas três pontos.Na ocasião, Vettel levou um toque durante a primeira volta, chegando a cair para a última posição. Após chegar ao parque fechado, as imagens transmitidas pela televisão mostravam o espanhol quieto, ainda com o capacete, e com o olhar distante. Para muitos, isto foi visto como estar em "estado de choque".

No entanto, em uma entrevista exclusiva à revista F1 Racing, Alonso afirmou que a interpretação dessas imagens não correspondem à realidade. Segundo o piloto, naquele momento ele estava procurando seu então companheiro de equipe na Ferrari, Felipe Massa, que havia terminando em terceiro, atrás dele e do vencedor da prova, Jenson Button.

"Há mentiras sobre aquela prova. Coisas que não são verdade", disse Alonso. "Saí do carro e estava procurando Felipe, que, por alguma razão, não parava de chorar. Estava com seu mecânico e sua esposa, então fiquei ali esperando, para ver se estava bem".

"Falavam que eu estava em choque ou triste. E não, não me importava tanto assim. Queria abraçar Felipe", explicou. Alonso também comentou que "escutou as pessoas dizendo que fui egoísta durante minha carreira", mas destacou que "na Ferrari e em outras equipes sempre fazia questão de compartilhar meus bônus com meus mecânicos".