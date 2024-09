As atenções do paddock da Fórmula 1 seguem voltadas para as vagas finais do grid da temporada 2025, com a da Sauber sendo a mais quente, com três pilotos na disputa: Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas e Franco Colapinto. E Fernando Alonso, que gerencia a carreira do brasileiro, rasgou elogios ao líder da F2, falando sobre suas chances com o time suíço.

Após seu grande final de semana em Monza, chegando a vencer a corrida principal depois de largar da última posição, Bortoleto ganhou força na briga pela vaga da Sauber, tornando-se o favorito naquele momento.

Porém, dois fatores complicam o meio de campo para Bortoleto: a chegada impressionante de Franco Colapinto, que pontuou após duas corridas com a Williams, que inclusive está disposta a negociar a liberação do argentino para a Sauber, e sua ligação com a McLaren.

Mas Alonso, que gerencia a carreira de Bortoleto através de sua empresa A14, segue defendendo os interesses do brasileiro em sua busca pela vaga no grid. Durante o dia de mídia da F1 em Singaura, bicampeão voltou a falar sobre seu 'protegido' e as chances dele.

"Não é fácil dar conselhos, porque todos são diferentes entre si, mas ele é de um talento incrível. Como eu disse em Baku, ele é o único novato que temos na F3 ou na F2 liderando o campeonato. Todos os outros fazem 10, 12 dias de testes com carros de F1, 20 dias de teste na F2 e coisas do tipo. Gabriel é um novato puro, então seu talento é incrível".

"E, ao mesmo tempo, o Brasil tem uma história enorme na F1, muito histórico com grandes pilotos e isso pode trazer alguma pressão também. Mas sabe, temos que dar a Gabriel seu tempo, e seu momento na F1 chegará. Não precisamos cortar atalhos que comprometam o desenvolvimento de seu talento".

"Ele precisa chegar na F1 no momento certo, quando ele estiver totalmente preparado, na melhor equipe, no melhor ambiente. Então esse é o maior desafio, combinando a pressão e a motivação para entrar na F1 no melhor momento".

A declaração de Alonso fez com que alguns jornalistas questionassem o espanhol se isso significava que Bortoleto estava fora da briga pela vaga da Sauber / Audi, o bicampeão respondeu rapidamente: "Não não. Acho que a equipe tem que tomar grandes decisões e, certamente, Gabriel é muito atraente para todos no momento".

Um dos entraves que Bortoleto pode enfrentar em sua potencial ida à Sauber é sua ligação atual com a McLaren. Apesar do chefe Andrea Stella afirmar que não barrará o brasileiro, ele também deixou claro que quer fazer de tudo para manter uma conexão com Bortoleto pensando no futuro.

E Alonso não vê isso como uma dor de cabeça: "Nunca há problemas na F1. Tudo pode ser resolvido".

