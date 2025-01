Wolff: Carros atuais da F1 não "combinam" com estilo de Hamilton

Toto Wolff resume os últimos doze anos de parceria entre a Mercedes e Lewis Hamilton como um "período muito bom", principalmente porque o piloto auxiliou a equipe de Fórmula 1 a se tornar campeã durante esse período.

No entanto, para o chefe do time, os carros atuais não se adaptam bem ao estilo de pilotagem do heptacampeão e, por esse motivo, o trabalho entre as duas partes não rendeu grandes sucessos nos últimos anos.

O destaque de sucesso foram entre os anos de 2014 e 2021, nos quais a Mercedes venceu o campeonato mundial de construtores oito vezes seguidas e o próprio Hamilton conquistou seis campeonatos até 2020.

Depois que o britânico foi vice-campeão mais uma vez em 2021 e só perdeu a luta pelo título contra Max Verstappen em um final de temporada dramático e controverso em Abu Dhabi, os últimos três anos a partir de 2022 foram bastante decepcionantes.

Hamilton venceu apenas duas corridas em três temporadas e até mesmo ficou sem vitórias em 2022 e 2023. De acordo com Wolff, no entanto, esses anos mais fracos não ofuscam o legado de Hamilton, que deixou a equipe após a temporada de 2024.

Wolff: Não deram mais a Lewis um bom carro

O austríaco enfatiza que Hamilton poderia ter continuado a lutar por vitórias e títulos mundiais após 2021 se a Mercedes tivesse lhe dado o carro para isso. "Mas não conseguimos", admite Wolff com autocrítica. Isso se deve ao fato de que a grande mudança de regras para a temporada de 2022 tirou a Mercedes do caminho.

Wolff enfatiza: "Até hoje, simplesmente não somos capazes de proporcionar um desempenho consistente ao carro e dar aos pilotos algo que seja previsível, que tenha força descendente suficiente, que não salte ou pule, que tenha um manuseio aceitável, onde a degradação do pneu possa ser controlada adequadamente e [o pneu] não esteja muito frio ou muito quente".

No entanto, de acordo com Wolff, os últimos anos não foram um desastre completo. Embora a Mercedes só tenha terminado a temporada de 2024 da F1 em quarto lugar no campeonato mundial, ela ficou em terceiro lugar em 2022 e até mesmo foi vice-campeã em 2023.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images

O estilo de direção de Hamilton não combina com os carros atuais?

Um fato inegável é que Hamilton terminou as duas últimas temporadas atrás do companheiro de equipe, George Russell. Apesar da Mercedes não ter oferecido um carro que tivesse um bom desempenho, o campeão mundial parecia ter ainda mais dificuldades com o desafiante.

Isso ficou particularmente evidente na classificação em 2024. Ele perdeu o duelo interno da Mercedes contra Russell por 5:19 e, após a pausa de agosto, o piloto de 26 anos terminou nove das dez sessões de qualificação à frente de Hamilton. O sete vezes campeão mundial obteve a única "vitória" nesse período em Singapura.

"Essa geração de carros não combina muito com Lewis", disse Wolff em entrevista à Auto Motor und Sport, explicando: "Ele freia tarde e bate o carro agressivamente nas curvas. O carro e os pneus às vezes não perdoam isso, porque os pneus não conseguem lidar com todas as cargas".

Allison: No momento, é preciso dirigir os carros de F1 com calma

"Às vezes, é melhor dirigir apenas a 98%. Isso é mais perceptível na classificação do que na corrida", diz Wolff. James Allison, chefe de engenharia da Mercedes, compartilha dessa opinião. Ele já havia revelado isso no verão passado no podcast Beyond the Grid.

"A combinação atual de carro e pneus, e isso não se aplica apenas a nós, mas a todos nos boxes, não gosta de ser pressionada. Você quase consegue os melhores tempos de volta se não tentar", disse Allison na época, referindo-se às dificuldades de Hamilton na classificação.

No ano passado, os próprios pilotos muitas vezes ficavam "surpresos" ao conseguir um tempo de volta mais rápido com uma abordagem mais relaxada. Mas, especialmente na classificação, quando você está cheio de adrenalina, muitas vezes é difícil ter esse relaxamento necessário, diz Allison.

George Russell, da equipe Mercedes-AMG F1, Lewis Hamilton, da equipe Mercedes-AMG F1, posam para uma foto em grupo Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes esclarece: não favoreceu Russell

Allison negou veementemente as teorias de conspiração de que a Mercedes teria deliberadamente favorecido Russell em 2024 porque estava claro que Hamilton estava deixando a equipe e esclareceu: "Os carros são idênticos. O uso dos motores é idêntico".

"Se os carros diferem em termos de configuração, é porque as equipes de engenharia de ambos os lados da garagem decidiram fazer isso. Mas elas têm a opção de usar material idêntico, se quiserem", disse Allison.

Wolff também sempre negou essas afirmações. E, por outro lado, Hamilton não cancelou prematuramente a temporada de 2024. No mínimo, ele não acredita "que já estava com a cabeça em sua nova equipe. Lewis é profissional demais para isso", diz Wolff.

Mesmo antes do início da temporada de 2024, Hamilton já havia anunciado que pilotaria para a Ferrari na F1 a partir de 2025. Agora, aos 40 anos, o britânico quer dar outro impulso à sua carreira com a mudança.

