Max Verstappen pode ter conquistado a vitória no GP da Espanha de Fórmula 1, mas seu quatro triunfo em 2022 não veio sem dramas, especialmente com o DRS. Enquanto o piloto da Red Bull buscava se recuperar de uma escapada no começo da prova, suas tentativas de passar George Russell foram comprometidas por um funcionamento inconsistente de sua asa móvel.

Mas, na verdade, seus problemas com o DRS começaram ainda no sábado, e isso levou a equipe a fazer mudanças sob condições de parque fechado antes da corrida buscando resolver o problema.

No relatório oficial pré-corrida, que indica quais partes foram mudadas e as possíveis punições acarretadas, foi confirmado que a Red Bull mudou o disparador do DRS e o flap no RB18 de Verstappen. Mas fica claro que isso não foi suficiente para resolver o problema, sugerindo que a situação vai muito além da falha de um único item.

Mecânicos trabalhando no DRS de Max Verstappen, Red Bull RB18 Photo by: Giorgio Piola

De fato, como é possível ver na imagem acima, o problema não parece ser concentrado apenas no mecanismo de acionamento. Como essa foto exclusiva de Giorgio Piola mostra, parece que a equipe se preocupava com rachaduras de stress ou fraturas que podem ter sido notadas em suas checagens na asa após a classificação.

Há uma larga seção do flap superior que passou por um reparo, com decalques de patrocinadores sendo reaplicados antes do carro ir ao grid. É interessante notar que, mesmo com Pérez sem sofrer problemas do tipo na classificação e sem ter peças do DRS substituídas antes da corrida, os mesmos reparos foram feitos ao RB18 do mexicano.

O problema com o DRS parece bem similares aos vistos pela própria equipe no fim da temporada passada. Mas o que ainda está incerto é se é o mecanismo que causa uma falha por stress no flap ou o contrário.

Falando após o GP da Espanha, o chefe da Red Bull, Christian Horner, sugeriu que o problema gira em torno do fato da equipe ter feito várias modificações nesta área do carro para reduzir o peso, potencialmente utilizando uma asa mais flexível e suscetível aos danos.

"Claro, estamos buscando toda a performance disponível, e o peso é um fator nisso. Talvez tenhamos sido ambiciosos demais ali. Mas acho que precisamos entender exatamente qual é o problema, porque achei que tínhamos uma solução. Infelizmente, não provou ser um reparo confiável para a corrida toda".

Os primeiros sinais do problema da Red Bull com o DRS apareceram no GP da Holanda do ano passado, quando Verstappen não conseguiu acionar a asa móvel durante a classificação. Ele não teve mais problemas naquele fim de semana, mas os reparos entre quali e corrida tornaram-se algo comuns na reta final de 2021.

Foi notado também, naquelas corridas finais, que a falha na aleta do DRS e no mecanismo de acionamento foi acompanhado de uma vibração no flap superior, algo que também foi notado durante os treinos na Espanha.

