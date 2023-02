Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari chamou sua novidade técnica localizada em uma área do carro onde há liberdade para experimentar soluções aerodinâmicas engenhosas de "duto de desvio". Será algo exclusivo do carro vermelho ou veremos cópias em um futuro próximo?

Os engenheiros da escuderia não esconderam as soluções que decidiram introduzir no novo carro desde a primeira volta em Fiorano durante a apresentação.

A apresentação da Ferrari não foi para ver apenas a pintura do carro, nem um render talvez camuflado com Photoshop para esconder aqueles detalhes que você não quer revelar até os testes no Bahrein na próxima semana, mas o carro inteiro e real.

Para os fãs da escuderia, as formas sinuosas e cativantes podem ser sedutoras, mas eles esperam uma Ferrari competitiva que possa enfrentar as Red Bulls de Max Verstappen e Sergio Pérez e as Mercedes de Lewis Hamilton e George Russell. Afinal, o chefe da equipe, Frederic Vasseur, deixou claro desde suas primeiras declarações: "A Scuderia vai aspirar a dois títulos mundiais, porque em Maranello não falta nada para ser um vencedor."

Ferrari SF-23, dettaglio dell'ala anteriore con i cinque slot che sono dei deviatori di flusso Photo by: Ferrari

E aí foi o aspecto técnico que chamou a atenção: a Ferrari não se escondeu, mas resolveu sair para a pista sem máscaras. A asa dianteira, redesenhada, assim como o bico mais curto, imediatamente gerou discussões para aquelas cinco pequenas ranhuras de carbono que unem a última asa ao terceiro elemento. A Ferrari voltou a propor a solução que a FIA havia rejeitado à Mercedes no ano passado.

Mas o carro vermelho também trazia outra novidade técnica que certamente deixaria engenheiros, observadores e analistas agitados. David Sánchez, chefe da área de conceito de veículos, identificou as áreas do SF-23 onde deve ser possível buscar desempenho, e a equipe de aerodinâmica liderada por Diego Tondi, chefe de desenvolvimento aerodinâmico, concebeu um duto S.

Ferrari F2008: ecco il primo S-duct sul muso del 2008 Photo by: Giorgio Piola

Não sob o bico como vimos na Ferrari em 2008, mas no SF-23 o duto S conecta habilmente a fenda vertical aberta na raiz do quadro, logo abaixo da entrada do radiador, com um duto que libera o fluxo de um periscópio de dois estágios que sopra na parte oca da ‘barriga’ do carro.

De imediato começaram as especulações sobre para que serviria este sistema: alguns falaram da aspiração vertical como meio de refrigerar as áreas centrais.

Ferrari SF-23, dettaglio del condotto bypass duct Photo by: Giorgio Piola

Outros interpretaram o ‘periscópio’ como uma saída de resfriamento adicional, já que a Ferrari tem radiadores menores do que os encontrados no F1-75.

Na realidade, as aberturas estreitas visíveis nas laterais do cockpit não extraem calor diretamente da parte inferior do carro: em qualquer caso, com o fluxo frio vindo de baixo das aberturas, a entrada de ar quente das grelhas pode ser acelerada para cima, permitindo uma melhor dinâmica de fluidos dentro da barriga e, portanto, as persianas podem ser menores para o benefício da eficiência aerodinâmica.

Ferrari SF-23. dettaglio tecnico del periscopio del bypass duct Photo by: Ferrari

E, depois de saber como os engenheiros da equipe chamam o sistema, todas as dúvidas foram dissipadas: dentro do departamento de corridas fala-se em "duto de desvio", pelo que a partir de agora adotamos este nome para identificar uma solução inovadora que se destina a dar às pessoas conversa nos próximos dias.

A FIA, por exemplo, ainda não quis comentar a ideia da Ferrari, porque os controles sobre a legalidade dos carros ainda não terminaram e haverá verificações aprofundadas no Bahrein.

A verdade é que a Ferrari comunicou à Federação Internacional a sua vontade de introduzir esse duto, cumprindo um regulamento técnico que desde o ano passado impõe o cumprimento de volumes e não de medidas, pelo que é complicado opinar sobre certas ideias.

No túnel de vento, Tondi e a sua equipe composta por cerca de 20 pessoas, devem ter visto algumas vantagens, e a julgar pelos sorrisos dos pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz, após o dia de filmagem, e pelos dados recolhidos na pista de Fiorano, os números vistos nos programas de simulação devem ter se confirmado.

O "duto de desvio" será copiado por outras equipes ou será um conceito exclusivo do carro vermelho?

Diego Tondi, Capo Aerodinamico Ferrari Photo by: Ferrari

