F1: Kimi Antonelli fará TL1 do GP do México no lugar de Hamilton

Andrea Kimi Antonelli será escalado pela Mercedes para o Treino Livre 1 do GP do México de Fórmula 1 de 2024. O jovem italiano, que será titular da equipe alemã, ocupará temporariamente o lugar de Lewis Hamilton.

Este regresso de Antonelli ao volante do W15 faz parte dos regulamentos da F1 que exigem que as equipes ofereçam a um ou dois novatos (pilotos com dois GPs ou menos) a possibilidade de pilotar em duas sessões de treinos livres durante a temporada. O futuro piloto da marca já teve esta oportunidade em casa, durante o GP de Itália.

No entanto, esta saída foi interrompida porque Antonelli, após apenas 10 minutos de TL1 em ​​Monza, perdeu o controle de sua Mercedes na Parabólica antes de bater nas barreiras de proteção. Na ocasião, ele estava ao volante do carro de seu futuro companheiro de equipe, George Russell. O anúncio de sua temporada para 2025 ocorreu um dia após o incidente.

“Estou ansioso para pilotar no TL1 e fazer a minha parte para ajudar a equipe a ter um bom começo na pista neste fim de semana”, disse Antonelli. “É um circuito novo para mim e trabalhei muito para me preparar para ele. A altitude o torna único e é um desafio pelo qual estou ansioso. Gostaria de agradecer à equipe por me dar a oportunidade de contribuir."

