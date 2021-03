Análise técnica: os detalhes que chamam a atenção no novo carro da Williams

O primeiro aspecto digno de nota do FW43B, novo carro da Williams apresentado esta semana, é a asa dianteira, que foi atualizada para levar em consideração as alterações do regulamento impostas pela Fórmula 1 para 2021.

O corpo principal é mais uma vez dividido em duas partes, mas agora apresenta uma parte curva onde se encontra com a seção central neutra, que será usada para aumentar o vórtice Y250 que é derramado a partir daqui.

As pontas dos flaps que residem acima desta seção também foram alteradas, para ter seu próprio efeito no vórtice e alterar a forma como aquele fluxo é recebido.

Os defletores têm o mesmo DNA de seus antecessores e, embora o arranjo do ano passado tenha sido desconectado da palheta da cápsula horizontal, agora se curva para encontrá-la, enquadrando o ombro da cápsula lateral.

O elemento do defletor principal ainda é dividido em três seções como seu antecessor, mas agora esses elementos que alcançam a parte inferior da montagem, pois os elementos de ponte não têm mais as caudas em forma de L.

O FW43 viu a Williams se mover em direção a uma forma de sidepod com um componente downwash, então não é nenhuma surpresa ver mais desenvolvimento aqui. Os sidepods do FW43B exageram isso, com a rampa distinta que segue os contornos dos radiadores alojados, mas estreitada de acordo com o resfriamento necessário para a unidade de potência da Mercedes.

A área em rampa do sidepod se encontra com o assoalho em um ponto onde deve ajudar a diminuir algumas das perdas associadas à nova seção mais estreita. Isso também deve ajudar a direcionar o fluxo de ar para a região da ‘garrafa’, que também será auxiliada pela saída de resfriamento.

Os desenhos também mostram o FW43B equipado com uma proeminente chaminé de resfriamento lateral ao lado dos pés traseiros do halo. Geralmente é um painel intercambiável, com uma decisão tomada sobre qual resfriamento é necessário para a configuração do circuito. Mas este projeto sugere que será um acessório permanente no carro deste ano.

Talvez uma das lições mais interessantes seja a carroceria da tampa do motor. Tanto a Mercedes quanto a Aston Martin realmente ultrapassaram os limites com contorno e exigem uma bolha de carroceria para cobrir a unidade de potência, mas a carroceria do FW34B é geralmente muito mais volumosa nesta região.

O assoalho mostrado nas ilustrações apresenta o novo recorte diagonal obrigatório à frente das rodas traseiras e uma pequena barra na periferia do piso e uma maior curva interna, com os dois parecendo criar um coletor para canalizar o fluxo para o canal ao lado do difusor.

Alojado neste canal, há uma fileira de aletas, que não são novas, mas ajudarão a proteger o difusor da entrada de fluxo criada pelo pneu traseiro ao lado dele.

A asa traseira também possui uma nova característica de design no canto frontal superior da placa, com contorno de superfície permitindo que a equipe instale outra pequena área ascendente que deve impactar no vórtice gerado pela asa.

Não é a primeira vez que o vemos isso, já que a Aston Martin possui uma solução semelhante, o que significa que provavelmente será estudado rapidamente pelos rivais e provavelmente encontrará seu caminho para outros carros subindo e descendo no grid em pouco tempo.

