Alex Albon e Logan Sargeant vivem um começo de temporada 2024 desafiador na Fórmula 1, com a Williams não tendo à disposição um chassi reserva e peças sobressalentes. Para o anglo-tailandês, seria melhor que a equipe britânica "ficasse em casa" se a preocupação sobre essa questão passar a influenciar como eles abordam os finais de semana de corrida.

Com Sargeant ficando de fora do GP da Austrália para ceder seu carro ao companheiro de equipe, e o americano batendo no primeiro treino do Japão, os problemas ficaram ainda piores após Albon acertar as barreiras na primeira volta de Suzuka com Daniel Ricciardo.

Mas a Williams vem se esforçando em outras áreas, com ambos os carros usando uma nova especificação de asa dianteira no Japão, com Albon tendo ainda uma carenagem revisada no halo. Mas com a situação das peças sobressalentes ainda não solucionada, Albon diz que a equipe não pode mudar sua mentalidade.

Questionado pelo Motorsport.com sobre a situação atual, Albon disse: "Você vai para a corrida sem pensar sobre isso, para ser honesto. Obviamente, está ali, mas no momento que você começa a pensar sobre a falta de peças, é melhor ficar em casa".

"É preciso atacar o fim de semana como qualquer outro. Não se pode tratar diferentemente. É preciso estar no limite para sentir qual é o limite, e é preciso ter um equilíbrio do carro".

"Você meio que precisa bloquear sua cabeça e tratar a corrida normalmente".

Porém, Albon ainda elogiou o trabalho da Williams com as novas peças: "Foi um esforço tremendo. Obviamente, estamos com um pé atrás com as batidas, e não é segredo que já estávamos com um pé atrás desde antes".

"Então foi outro bom trabalho, temos que depender do pessoal em Grove para colocar tudo junto, e fazerem isso continuamente. É muito importante isso pensando em uma etapa com sprint e todas as possibilidades sobre o que pode acontecer neste fim de semana, é preciso estar o mais preparado possível".

