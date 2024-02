A Red Bull finalmente começou a revelar os segredos de seu novo e agressivo sidepod do RB20 durante o primeiro de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2024.

Esse foi um dos grandes pontos de discussão na época de lançamento dos carros, com a mudança conceitual da Red Bull no design do sidepod, com uma grande intriga em torno das entradas minimalistas.

A mudança na abordagem, com uma abertura vertical que lembra muito o zeropod da Mercedes, vem ao mesmo tempo em que os rivais buscam se aproximar da campeã mundial, que vem dominando a categoria desde 2022.

Apesar da Red Bull não ter atingido o teto de performance do conceito anterior, que contava com uma entrada alta e um elemento inferior, essa revisão pode abrir uma nova vantagem. Com isso, o RB20 traz um arranjo bem diferente, com o elemento superior sendo utilizado no lugar.

Com o carro dando as caras publicamente pela primeira vez na abertura da pré-temporada no Bahrein nesta quarta-feira (21), foi possível ver mais claramente o que a Red Bull fez, já que no lançamento não vimos a versão definitiva.

O serviço da entrada parece ser feito por duas aberturas. Um é um canal na lateral do chassi, vertical e bem fino, muito similar ao que foi visto no lançamento. Porém, agora há claramente uma entrada principal posicionada abaixo do elemento superior, que parece muito com o formato de uma boca de arraia.

Esse canal vertical ao lado do chassi lembra dos dutos usados pela Ferrari desde o começo de 2023. Porém, ainda não está certo neste momento onde que o fluxo de ar converge com o fluxo principal através do sidepod para ajudar no resfriamento dos vários radiadores abrigados dentro do sidepod, ou se há uma função aerodinâmica separada, como vimos na Ferrari.

É plausível acreditar que o fluxo de ar esteja sendo direcionado para as saídas da cobertura do motor, por exemplo, já que estas foram segmentadas. A saída traseira já foi fechada enquanto o carro estava na pista.

Agora temos confirmação da geometria da carenagem superior do sidepod, que inclui um sutil escorregador, que funciona em conjunto com a região em forma de garrafa de refrigerante na traseira do carro.

Enquanto isso, a Red Bull também busca tirar vantagem das mudanças no regulamento para 2024, que permite formas extras de resfriamento dos pilotos no chassi, com dois pequenos 'snorkels' sendo colocados no painel superior.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Photo by: Giorgio Piola

Entradas do motor

Para além do foco nos sidepods, há outro conjunto interessante de entradas no RB20 que também merece nossa atenção (setas vermelhas), desta vez abrigados ao redor do halo e da cobertura do motor.

Red Bull Racing RB20 Photo by: Motorsport Images

As entradas estão à frente do novo design da cobertura do motor, similar ao utilizado pela Mercedes no ano passado, com 'ombros' elevados e fendas profundas para o fluxo de ar. A Red Bull parece ter levado as coisas além, com entradas colocadas atrás do cockpit.

Eles puderam capturar parte do fluxo de ar entre e ao redor do cockpit e do halo, redistribuindo-o internamente. Possivelmente, isso é um esforço para recuperar as perdas aerodinâmicas associadas com esta região do carro.

O que está aparente agora também é que, enquanto há algumas saídas na parede exterior da cobertura do motor, o RB20 também possui saídas na seção da 'sarjeta', que deve rejeitar parte do calor sendo gerado internamente, apresentando-o à carenagem da cobertura do motor.

"Sarjetas" da cobertura do motor do RB20

Se olharmos para a imagem que a Red Bull permitiu que seus pilotos utilizassem nas mídias sociais, as pistas sobre essas entradas já estavam ali, por mais que estivessem cobertas no lançamento do RB20.

