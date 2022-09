Carregar reprodutor de áudio

A confirmação da permanência de Zhou Guanyu na Alfa Romeo coloca mais uma peça no quebra-cabeças que é o grid da Fórmula 1 para 2023 que, oficialmente, possui ainda mais três vagas em aberto, que podem virar quatro dependendo da situação de Pierre Gasly.

A permanência do piloto chinês para um segundo ano com o time suíço era vista apenas como uma questão de tempo, já que Zhou vinha apresentando uma evolução satisfatória para a Alfa, que já sinalizava sua continuidade.

O problema é que, a partir de agora, o mercado de pilotos entra em um impasse causado pela Alpine. A situação das vagas restantes parece depender de uma confirmação da equipe francesa sobre quem correrá ao lado de Esteban Ocon em 2023.

Na semana passada, a Alpine fez uma série de testes na Hungria com candidatos à vaga: Nyck de Vries, Antonio Giovinazzi e Jack Doohan. Mas Gasly segue sendo o favorito do time francês, dependendo de um acordo com a Red Bull para a liberação do piloto de seu contrato, já que ele já estava confirmado na AlphaTauri para 2023.

Uma possível saída de Gasly abriria uma vaga no time de Faenza, e, para isso, a Red Bull está olhando fora de sua Academia, tendo de Vries como o favorito após o holandês confirmar que se encontrou com Helmut Marko na Áustria durante a pausa de duas semanas da F1.

O campeão da Fórmula E ainda tem seu nome ligado à vaga de Nicholas Latifi na Williams, com o próprio piloto confirmando que negocia com a equipe há algum tempo. Mas a possibilidade de uma vaga em algum time de meio de grid pode deixar a Williams na caça por outro nome.

A Williams já afirmou que pode esperar Logan Sargeant, seu piloto de desenvolvimento, mas tudo pode depender do próprio americano, que precisa terminar entre os cinco primeiros na classificação da Fórmula 2 para conquistar os pontos necessários para a superlicença. Por isso outros nomes são ventilados, como Jack Aitken e Jack Doohan, em um empréstimo no molde que a Alpine pensava em fazer com Oscar Piastri.

Correndo por fora dessa briga, mas nem tanto, está a Haas. A equipe americana precisa definir quem estará ao lado de Kevin Magnussen em 2023, e enquanto Mick Schumacher segue como um possível candidato, o alemão enfrenta a concorrência de pilotos como Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Giovinazzi, e Pietro Fittipaldi, desde que o brasileiro consiga montar seu caso para Gunther Steiner.

Veja como está a situação de equipes e pilotos para a temporada de 2023 até agora:

Equipe Fornecedora de motor Pilotos confirmados Contrato expira em: Pilotos cogitados Red Bull Red Bull Max Verstappen Sergio Pérez 2028

2024 Ferrari Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz 2024 2024 Mercedes Mercedes Lewis Hamilton George Russell 2023

? Alpine Renault Esteban Ocon ? 2024 ? Pierre Gasly* Jack Doohan Nyck De Vries Antonio Giovinazzi Daniel Ricciardo McLaren Mercedes Lando Norris Oscar Piastri 2025 2024 Alfa Romeo Ferrari Valtteri Bottas Zhou Guanyu ? 2023 Haas Ferrari Kevin Magnussen ? ? Antonio Giovinazzi Nico Hülkenberg Pietro Fittipaldi Mick Schumacher Daniel Ricciardo AlphaTauri Red Bull Pierre Gasly* Yuki Tsunoda 2023 2023 Nyck De Vries Aston Martin Mercedes Fernando Alonso Lance Stroll ? ? Williams Mercedes Alexander Albon ? Logan Sargeant Nyck de Vries Antonio Giovinazzi Mick Schumacher Jack Aitken Jack Doohan Daniel Ricciardo

*Mesmo com contrato com a AlphaTauri até 2023, Pierre Gasly está no centro das negociações da Alpine.

