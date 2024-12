Durante a Super Final da Stock Car em Interlagos no último fim de semana, uma atração fora das pistas chamou a atenção do público: um carro de Fórmula 1 chamado "MLF01", que estava exposto no setor das arquibancadas descobertas, próximo ao busto de Ayrton Senna.

Sempre rodeado de fãs impressionados com a similaridade com um carro de F1, o MLF01 representa a realização de um sonho de décadas de Manoel Luiz Filho, morador de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro.

Manoel chamou a atenção do público em 2019, quando seu projeto de vida foi descoberto. Fã de F1 desde sempre, o fluminense resolvou colocar em prática um sonho antigo, de ter seu próprio carro da principal categoria do automobilismo, construído artesanalmente, em sua casa.

O resultado [quase] final foi exposto no último fim de semana em Interlagos e, em entrevista ao Motorsport.com, Manoel falou sobre o processo de construção do carro e qual é o seu sonho a partir do momento que ele estiver 100% concluído.

"Já estou há oito anos [desenvolvendo o carro] e ainda estou indo no processo final, os ajustes mecânicos para começar a testá-lo na pista".

"Não vou acelerar como Fórmula 1", brincou. "Mas o meu objetivo é colocar ele para andar a uns 80, 100 km/h com segurança, para fazer uma exibição, uma apresentação, quem sabe divulgar a minha cidade. E onde eu estiver também, as pessoas querem ver ele andando".

Manoel Luiz Filho Foto de: Guilherme Longo

Quando entrevistado pelo Motorsport.com em 2019, quando o projeto ainda estava em suas fases iniciais, Manoel não tinha colocado na ponta do lápis o quanto havia gasto de fato com o carro, estimando o total em cerca de R$15 mil. Mas, hoje, as cifras estão bem diferentes.

"Minhas contas agora estão em 120 mil. Depois que eu parei para fazer as contas, eu não acredito em todo o investimento que eu fiz. E ainda estou gastando, refiz o motor, mandei para a retífica. E sem patrocínio. Eu estou buscando patrocínio agora, como é que eu posso ter uma autonomia para levar nos eventos?".

"Hoje a gente divide a despesa [de transporte do carro] com quem vai trazer [para os eventos]. O que tem aqui [adesivos no carro] são lojas da minha cidade, que me ajudam com o desconto de uma peça que preciso, uma bateria que preciso trocar. Essa é uma forma de retribuir a ajuda deles. Mas é uma parceria sem fundo lucrativo. É uma troca, é uma amizade mesmo".

Manoel revelou que teve a oportunidade de trazer o carro para Interlagos em 2023, mas que não teve fundos para isso. Mesmo assim, manteve o sonho para cumprir um de seus objetivos: contar sua história e inspirar outras pessoas.

"A galera na internet que me segue sempre teve essa vontade de ver o carro aqui em Interlagos. O que eles realmente queriam é que eu colocasse ele na pista. Mas, para isso, ainda é um longo caminho. Mas isso criou um contato com a organização, as equipes já conhecem a minha história. A imprensa também ajudou a aumentar a visibilidade lá no começo, e eu agradeço. Agora todos conhecem o projeto e viram que eu continuo trabalhando".

Manoel Luiz Filho Foto de: Guilherme Longo

"Ano passado eu tive uma oportunidade de trazer ele [para Interlagos]. Só que foi muito em cima da hora. Não tive tempo de trazer, por conta do custo. Mas o convite ficou em aberto. Esse ano eu conversei com o Rodrigo, que é um assessor, amigo também: 'vamos tentar esse ano?'. Isso era setembro. A gente foi buscar. Mas eu sabia que a condição seria dar um jeito no transporte. Não iam fazer a logística. Consegui um apoio financeiro, que facilitou a minha despesa".

"O objetivo é levar o carro para estar perto das pessoas. Para que ele seja uma inspiração. O cara que teve um sonho. Sem conhecimento de mecânica, que não é engenheiro, que é caldeireiro, soldador. Eu aprendi tudo com o carro. Hoje eu sei mexer com suspensão, mecânica, elétrica. As pessoas quando leem o banner me dão parabéns. Não é só o carro, tem uma história atrás".

A história de Manoel chama a atenção por este detalhe: como que uma pessoa constrói um carro de F1 sem conhecimento prévio de mecânica?

"Eu tinha uns amigos que são mecânicos. Eles mexiam no carro para mim. Eu chamei meu pai e falei que isso não estava certo. Eu ficava sentado olhando. Não entendia nada. Eu tenho que ter autonomia. Eu tinha que ligar para alguém. Mas eu tenho que resolver. O projeto é meu. Eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo. Eu peguei e destrinchei a elétrica todinha. Desfiz tudo. Fiquei uma semana no YouTube assistindo os vídeos e comecei a aplicar no carro".

"Hoje é especial. As pessoas passam e batem foto. Se pudesse eu fazia uma fila [para as pessoas entrarem no carro]. É gratificante demais. Eu consigo realizar o sonho deles, mesmo sendo artesanal. Você consegue ter a sensação de que isso é tudo [para eles], que eu consigo emocionar eles. É incrível demais".

No estande de exposição do carro, um detalhe no banner explicando sua história se destacava: "aceitamos encomendas". O objetivo para futuro é construir mais carros de F1?

"Esse é o meu sonho. Eu quero construir um outro F1, modelo de 2026, mais atual. Câmbio automático. Todo moderno. Mas do zero. Esse aqui vai ser a minha apresentação. Meu cartão de visita. Mas o novo será totalmente atualizado. Nada mecânico. Tudo automático. Agora já tenho uma expertise para criar. Só não pode me apressarem. Esse projeto não pode ter pressa. Leva tempo. Se uma pessoa quer comprar hoje, eu faço. Vamos trabalhar. Quando estiver pronto, maravilha".

