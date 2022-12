Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen mandou uma 'indireta' de forma sutil para Sergio Pérez no programa F1 Talks, onde o bicampeão do mundo deu uma explicação sobre como os pilotos de Fórmula 1 deveriam "aceitar que o cara ao seu lado é melhor que você".

O holandês, que tem como companheiro de equipe o mexicano Pérez, destacou que embora seja importante começar a temporada com a mente 'vazia', às vezes é preciso reconhecer que o lado oposto da garagem é superior.

"Você começa todo ano com uma mentalidade fresca, mas depois de algumas corridas se dá conta que não está conseguindo novamente (poder competir com seu companheiro) e então, aceita seu papel", expressou o atual campeão do mundo.

Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

"Você continua pilotando, acaba indo ao pódio, às vezes ganha uma corrida, talvez larga na pole, mas só é preciso aceitar que o cara do seu lado é melhor que você", indicou Verstappen usando Valtteri Bottas e sua relação com Lewis Hamilton na Mercedes como exemplo.

"Foi assim que Bottas aceitou. Algumas pessoas não conseguem [fazer isso], então tudo começa a dar errado. Você não pode viver em um conto de fadas", finalizou.

Durante a temporada 2022, Sergio Pérez esteve na luta matemática pelo campeonato até o início do último terço do ano, onde Verstappen sentenciou sua segunda conquista mundial no GP do Japão. Após o feito, o mexicano passou a disputar o vice contra Charles Leclerc da Ferrari, mas enfrentou o 'obstáculo' de não contar com a ajuda do companheiro de equipe.

Durante a corrida no Brasil, o holandês se recusou a devolver a sexta posição para Pérez o que gerou uma grande tensão dentro da Red Bull e fez o piloto #11 chegar até Abu Dhabi, última prova do ano, empatado em pontos com o monegasco. No fim, Sergio Pérez fechou o campeonato em terceiro lugar.

