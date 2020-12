A McLaren teve uma forte temporada em 2020, na qual Carlos Sainz e Lando Norris subiram ao pódio e travaram boas batalhas no meio do grid.

A dupla conseguiu uma quantidade consistente de pontos para segurar os carros intrinsecamente mais rápidos da Racing Point na luta pelo terceiro lugar.

O chefe da equipe Andreas Seidl acredita que um fator chave para o progresso da McLaren em 2020 é o fato de que sua equipe técnica, liderada pelo diretor técnico James Key, teve que apresentar vários desenvolvimentos do carro.

Em 2021, a equipe de Woking trocará os motores Renault pelos Mercedes, o que significa que a equipe terá que gastar ambos os tokens de desenvolvimento para encaixar a nova unidade de potência em seu chassi atual.

Como essa mudança deixou pouco espaço para desenvolvimento fora da temporada - além da aerodinâmica - algumas das atualizações planejadas para 2021 foram antecipadas como parte de um ambicioso programa de desenvolvimento durante a temporada.

"Com as restrições que temos durante o inverno, não tendo nenhum token por causa do motor, obviamente tivemos que nos esforçar para apresentar atualizações que provavelmente teríamos feito durante o inverno", explicou Seidl.

"Isso criou uma pressão intensa sobre o pessoal de desenvolvimento e a equipe de produção em casa.”

“Estou muito feliz com o passo que conseguimos fazer com o carro durante o inverno e com o passo geral que pudemos dar com o desempenho ao longo da temporada.”

“Isso mostra que nosso processo de desenvolvimento sob a liderança de James está funcionando bem, com uma boa correlação entre o que vemos em casa no CFD, no túnel de vento e na pista.”

"Em termos de desenvolvimento, eu não diria que foram sempre pequenas atualizações. Se você olhar para a mudança que fizemos no bico do carro, foi uma grande mudança no conceito aerodinâmico do carro."

Seidl também elogiou a execução da corrida de sua equipe e o excelente recorde de confiabilidade do carro de 2020, que permitiu a Sainz e Norris acumular pontos com o MCL35.

“Acho que tivemos um carro competitivo ao longo da temporada, um pouco versátil também.”

“Sempre estivemos de alguma forma em condições de entrar na Q3 na maior parte do tempo e sempre começamos as corridas em condições de lutar por bons pontos.”

“Então, obviamente, tínhamos uma grande equipe aqui na pista também, que era simplesmente muito boa em termos de execução de corrida, sessões de classificação, estratégia.”

“A confiabilidade do lado do carro foi excelente, não tivemos um único abandono por problemas mecânicos este ano, o que é um grande passo em relação ao ano passado. E também a equipe de estratégia fez um ótimo trabalho nos domingos de corrida.”

"E por último, mas não menos importante, nossos dois pilotos obviamente fizeram um trabalho sensacional novamente, semelhante ao do ano passado. Eles nos fizeram marcar todos esses grandes pontos."

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1: Cristiano da Matta revela APELIDO SECRETO de Rubens Barrichello no início de carreira na Europa