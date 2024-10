Engenheiro revela o que Colapinto precisou mudar ao entrar na F1

Franco Colapinto não só tem sido impressionante na pista desde que assumiu o lugar de Logan Sargeant na Williams. O piloto argentino de 21 anos também rouba a cena regularmente nas coletivas de imprensa da Fórmula 1 com suas respostas sempre honestas, muitas vezes espirituosas e geralmente bastante longas às perguntas da mídia.

É ótimo para a imprensa quando um piloto fala tão longamente, mas essa abordagem nem sempre é prática quando se trata de sintetizar as informações para a equipe no pitwall. Assim, o engenheiro de corrida Gaetan Jego incentivou Colapinto a ser claro e objetivo, disse ele ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva.

"Acho que ele entende bem o carro", respondeu o francês quando perguntado sobre a qualidade do feedback dado por Colapinto.

"É bastante detalhado. Às vezes, tenho que ajudá-lo um pouco a interpretar e formular algo que ele sentiu, mas, fora isso, seu feedback não é muito diferente do de Alex. Mesmo no simulador, ele é sempre muito detalhista e é muito bom em explicar para onde ir e quais são os limites do carro".

Inicialmente, porém, o feedback era detalhado até demais, como explica Jego: "Ele gosta de falar".

"Você provavelmente pode ver isso nas entrevistas que ele dá! No entanto, eu o fiz perceber que ele precisa ser conciso em seus comentários. Às vezes, ele fala um pouco demais sobre algo, mas acho que essa é a sua natureza latino-americana".

"As pessoas de lá são muito expressivas, muito diferentes de países mais ao norte, como a Inglaterra, onde as pessoas costumam ir direto ao ponto".

"Estamos trabalhando para contê-lo", continuou o engenheiro de corrida dando risada.

"Mas acho que ele já fez muito progresso nessa área. É algo que trabalhamos no início, quando fizemos o treinamento no simulador. Lembro que, depois de sua primeira corrida no simulador, eu tinha que usar o papel todo para escrever todas as suas anotações".

"Mas agora está mais conciso, embora ainda haja espaço para melhorias. E acho que dar um feedback curto e conciso é apenas uma boa prática, pois ajuda a manter tudo nítido em sua mente. Mas está ficando cada vez melhor".

O engenheiro ainda explica que 'ir direto ao ponto' é algo importante, principalmente nos treinos livres, quando se tem pouco tempo entre as etapas e cada segundo é importante que o time e o piloto consigam fazer o maior número de ajustes necessários no carro.

"Às vezes, você só tem noventa segundos ou dois minutos para conversar com seu piloto antes de chegar a hora da próxima etapa. Portanto, a comunicação tem que ser muito eficaz. Acho que está indo bem para ele no momento".

Mesmo com a nova adaptação, Jego está gostando de trabalhar com Colapinto e defende que é "impossível" não gostar do argentino.

"Franco é muito legal. Acho que todo mundo gosta dele. É impossível não gostar dele! Ele é um tesouro, acho que essa é a palavra certa. Mas ele também é muito rápido. Acho que todos nós ficamos surpresos com sua rapidez".

"É claro que ele não teria chegado aqui se não achássemos que ele poderia ser rápido, mas não esperávamos que ele fosse tão rápido".

De acordo com Jego, Colapinto permaneceu muito humilde mesmo depois de sua ascensão na F1, mas, na verdade, ele estaria melhor se fosse um pouco mais egoísta.

"Quando ele nos procurou para fazer simuladores, estava sempre pegando o ônibus do hotel para a fábrica. Ele se recusava a pegar um táxi. Eu disse a ele: 'Agora você é um piloto de F1. Você tem que fazer jus aos seus privilégios. Precisa se proteger e aproveitar tudo o que oferecemos para facilitar sua vida'. Em algum momento ele concordou, então agora ele está vindo de táxi"

"Obviamente, ele está acostumado com a maneira como as coisas são feitas nas classes de corrida da sub-F1. Mas, aos poucos, ele está começando a perceber como a F1 é diferente de tudo o que ele já fez antes. Mas, de certa forma, também é revigorante, para ser sincero".

Colapinto não tem vaga na categoria para 2025, isso porque seu carro será entregue para Carlos Sainz, que passará a ser companheiro de Alexander Albon. No entanto, novato terá uma tarefa importante nas corridas restantes de 2024.

"Atualmente, estamos em oitavo lugar no campeonato. Tenho certeza de que a luta com a Alpine continuará até o fim".

"Mas se ambos os lados da garagem continuarem a produzir finais de semana fortes, poderemos terminar ainda mais alto no campeonato. Isso é algo que queremos analisar".

"Ele só precisa continuar fazendo o que está fazendo e ficar o mais próximo possível de Alex. Ele não deve achar que precisa necessariamente vencer o Alex. Queremos apenas que os dois carros estejam competindo por pontos e acho que isso é possível. Oito carros são mais rápidos do que nós, mas é uma corrida acirrada atrás deles".

"Se ele fizer um bom trabalho sempre, como Alex, é possível terminar nos pontos com os dois carros. Dessa forma, podemos consolidar o oitavo lugar, então podemos até pensar em subir uma posição, embora o sétimo lugar pareça muito distante no momento", Jego aponta para a diferença de 19 pontos para o RB.

TELEMETRIA: Rico Penteado projeta GP do México, APOSENTADORIA de Pérez, COLAPINTO NA RB e muito mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!