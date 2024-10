A volta da Fórmula 1 ao Grupo Globo em 2025 está cada vez mais perto de ser anunciada oficialmente e as minúcias sobre o retorno da categoria à emissora carioca vão ganhando forma.

O Motorsport.com apurou que todas provas realizadas na madrugada serão transmitidas na Globo, ou seja, na TV aberta. Para a próxima temporada, a F1 contará com quatro etapas neste horário, sendo: Austrália, abertura do calendário, China, Japão e Las Vegas.

Além disso, há uma quatidade mínima de corridas que serão exibidas na TV aberta: 15 etapas - com o GP de São Paulo sendo uma etapa 'à parte'. De acordo com o apurado pelo Motorsport.com, o esboço do calendário das transmissões gira em torno do seguinte:

Corridas na Globo - TV aberta

Austrália (abertura do campeonato)

China (etapa 2)

Japão (etapa 3)

Ímola (etapa 7)

Mônaco (etapa 8)

Espanha (etapa 9)

Áustria (etapa 11)

Grã-Bretanha (etapa 12)

Bélgica (etapa 13)

Hungria (etapa 14)

Holanda (etapa 15)

Itália (etapa 16)

Azerbaijão (etapa 17)

Singapura (etapa 18)

São Paulo* (etapa 21)

Las Vegas (etapa 22)

Corridas exclusivas do SporTV

Bahrein (etapa 4)

Arábia Saudita (etapa 5)

Miami (etapa 6)

Canadá (etapa 10)

Estados Unidos - Austin (etapa 19)

México (etapa 20)

Catar (etapa 23)

O GP de Abu Dhabi é uma incógnita, podendo ficar tanto na TV aberta, quando no canal fechado. Além disso, os eventos como Mundial de Vôlei, Liga das Nações de Vôlei e o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol podem mexer com a presença de alguma etapa da 'pernada' europeia da F1 na televisão aberta. Essa decisão ainda não foi tomada, uma vez que os calendários dos outros esportes ainda não foram divulgados detalhadamente e/ou na íntegra.

Mais cedo nesta semana, a reportagem trouxe a informação de que Julia Guimarães será a correspondente nas corridas europeias e Guilherme Pereira ficará responsável pelas provas na América do Norte.

F1 volta: DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS e tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON! Stock

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

F1 de volta com DECISÃO VERSTAPPEN x NORRIS, tretas de HAMILTON, BORTOLETO e GLOBO, com MAX WILSON

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!