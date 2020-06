Em maio, a Ferrari anunciou sua dupla para a temporada de 2021 da Fórmula 1, que será formada por Charles Leclerc e o novato Carlos Sainz, que chega à equipe em um contrato de múltiplas temporadas, substituindo Sebastian Vettel. E, por mais que o espanhol diga que estará 100% focado na McLaren em 2020, para Rubens Barrichello, Sainz terá que lidar com a ansiedade.

Para Sainz, a mudança para a Ferrari será uma evolução em sua carreira, já que, até então, correu apenas em carros do pelotão do meio - Toro Rosso, Renault e McLaren.

Se existe um piloto que conhece muito bem o passo que Sainz vai dar e que sabe como funciona a Ferrari, esse alguém é Rubens Barrichello. O brasileiro correu com a equipe de Maranello entre 2005 e 2005 e ele acredita que Sainz pode estar preparado para a mudança, mas que ainda terá que lidar com a ansiedade que virá nos próximos meses.

"Ele está preparado mental e fisicamente, mas precisará controlar a ansiedade", disse Barrichello ao Motorsport.com. "Ele vai ficar ansioso pela mudança. Minha sugestão a ele é fazer tudo que estiver ao seu alcance para controlar sua mente".

"A meditação foi algo bom para mim, deixou minha ansiedade lá embaixo. É o que eu sugeriria. Quando você pensa no futuro, você fica ansioso. Você precisa viver no presente e, para mim, isso veio com a meditação".

Vettel e Sainz ainda precisam completar a temporada de 2020 com suas equipes antes das trocas de equipes para 2021. O mesmo serve para Daniel Ricciardo, que substituirá Sainz na McLaren.

Barrichello disse que estranhou a movimentação tão precoce no mercado, particularmente em um momento em que os pilotos precisam ficar focados para correr com as equipes atuais.

"Eu achei muito doido que elas já estão anunciando seus planos para o futuro, porque ainda tem um ano inteiro pela frente. É meio difícil de gerenciar a mente. É difícil para você estar em um lugar que você não sente mais que é seu".

"Como não tínhamos notícias, foi fantástico para os fãs, um momento de 'meu Deus, olha, uma mudança!'. Eventualmente, tudo voltará ao normal".

"Eu acho engraçado, porque a F1 sempre foi a primeira a anunciar coisas que ninguém está preparado para ouvir. Eu espero que sejam felizes e que 2021 seja bom".

