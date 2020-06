Charles Leclerc não parou nenhum momento durante essa quarentena. Depois de participar de inúmeros eventos de eSport o piloto começa a se preparar para a volta da Fórmula 1, daqui três semanas com o GP da Áustria no Red Bull Ring. E, para isso, o monegasco voltou à suas origens no esporte a motor.

Na quarta-feira, Leclerc foi o protagonista de um dia de treinos na pista de South Garda, em Lonato. O monegasco andou não apenas na pista onde iniciou sua carreira no esporte a motor como também correu com um kart da Birel-ART, que firmou uma parceria com o piloto em 2019 para lançar uma linha de karts de competição.

Leclerc se prepara para o retorno da Ferrari às pistas, que deve acontecer antes do GP da Áustria. A Scuderia planeja um teste na pista de Fiorano no final de junho com o SF71-H, carro de 2018. Por enquanto, a equipe de Maranello não tem planos de usar o segundo dia de filmagens, que autorizaria o uso do SF1000.

Leclerc parecia estar em boa forma: depois de atender aos pedidos de fotos e autógrafos dos fãs, o piloto da Ferrari iniciou uma intensa sessão de treinamento.

O piloto da Ferrari ainda inovou, fazendo uma transmissão ao vivo de seu treino em seu canal no Twitch, plataforma usada normalmente para transmitir suas participações nos eventos de eSport, para que os fãs pudessem acompanhar seu trabalho na pista. Veja abaixo um trecho da transmissão, com a câmera (provavelmente de celular) sendo posicionada na lateral do kart de Leclerc.

Nesta quinta-feira, o piloto voltou à pista para mais um dia de treinos, e, dessa vez, não correu sozinho. Ele teve a companhia do piloto da F2, Antonio Fuoco e, pelos vídeos divulgados, a disputa entre os dois na pista é intensa.

Apesar de já estar se preparando para voltar às corridas reais, a trajetória de Leclerc no eSport durante a quarentena ainda não acabou. Neste final de semana o monegasco vai correr pela Ferrari nas 24 Horas de Le Mans Virtual, ao lado de Antonio Giovinazzi e dos pilotos de eSport Enzo Bonito e David Tonizza.

