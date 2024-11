Bortoleto será o 33º brasileiro a correr na F1; veja lista

Gabriel Bortoleto será o piloto da Sauber/Audi a partir da temporada 2025 da Fórmula 1, em um contrato plurianual com a equipe de Hinwil. Ao assumir o assento da escuderia suíça, Bortoleto será o 33º brasileiro na história da maior categoria do automobilismo mundial.

Lista verde e amarela inclui três campeões da F1, com o bicampeonato de Emerson Fittipaldi (campeão em 1972 e 1974), e os tricampeonatos de Nelson Piquet (1981, 1983 e 1987) e de Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) e 101 vitórias na categoria.

O primeiro piloto a assumir o desafio da F1 foi Chico Landi, em 1951. O último brasileiro a assumir um monoposto da categoria foi Pietro Fittipaldi em 2020, de forma temporária em duas corridas pela Haas, substituindo o francês Romain Grosjean.

Veja lista de pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!

Gabriel Bortoleto (2025 - plurianual)

(2025 - plurianual) Pietro Fittipaldi (2020 – por 2 corridas)

Felipe Nasr (2015-2016)

Lucas di Grassi (2010)

Bruno Senna (2010-2012)

Nelson Piquet Jr (2008-2009)

Antônio Pizzonia (2003-2005)

Cristiano da Matta (2003-2004)

Felipe Massa (2002, 2004-2017)

Enrique Bernoldi (2001-2002)

Luciano Burti (2000-2001)

Ricardo Zonta (1999-2005)

Tarso Marques (1996-1997, 2001)

Ricardo Rosset (1996-1999)

Pedro Paulo Diniz (1995-2001)

Rubens Barrichello (1993-2011)

Christian Fittipaldi (1992-1994)

Maurício Gugelmin (1988-1992)

Roberto Pupo Moreno (1987-1995)

Ayrton Senna (1984-1994) – Campeão em 1988, 1990 e 1991

(1984-1994) – Campeão em 1988, 1990 e 1991 Raul Boesel (1982-1983)

Chico Serra (1981-1983)

Nelson Piquet (1978-1991) – Campeão em 1981, 1983, 1987

(1978-1991) – Campeão em 1981, 1983, 1987 Alex Dias Ribeiro (1976-1977)

Ingo Hoffmann (1976-1977)

Luiz Pereira Bueno (1973)

Wilson Fittipaldi Jr (1972-1975)

José Carlos Pace (1972-1977)

Emerson Fittipaldi (1970-1980) – Campeão em 1972 e 1974

(1970-1980) – Campeão em 1972 e 1974 Fritz D’Orey (1958-1959)

Nano da Silva Ramos (1955-1956)

Gino Bianco (1952)

Chico Landi (1951-1956)

Além dos impressionantes 33 pilotos na história da F1, os números de vitórias e participações brasileiras também chamam a atenção.

Veja dados sobre os pilotos brasileiros na história da Fórmula 1!

Pilotos - 33

GPs - 803

Entradas - 1.963

Largadas - 1.845

Campeonatos: 8 (1972, 1974, 1981, 1983, 1987, 1988, 1990, 1991)

Vitórias - 101

Pódios - 293

Pole positions - 126

Voltas mais rápidas - 88

Pontos - 3.423

Primeira corrida - GP da Itália 1951

Primeira vitória - GP dos Estados Unidos 1970

Última vitória - GP da Itália 2009

Última participação - GP de Abu Dhabi 2020

