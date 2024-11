Valtteri Bottas deixará a Sauber após a temporada de Fórmula 1 de 2024, mas acredita-se que já esteja perto de assinar novamente com a Mercedes como piloto reserva a partir do ano que vem.

No que foi um ano terrível para a Sauber — ainda a única equipe sem pontuar em 2024 — o lugar de Bottas sempre foi ameaçado conforme os planos para a chegada da Audi em 2026 aceleravam.

Primeiro, a Sauber contratou o piloto da Haas Nico Hulkenberg em um acordo cobrindo a temporada de 2025 antes da reformulação da marca Audi para o ano seguinte, com o companheiro de equipe de Bottas, Zhou Guanyu, fora da disputa para manter a única vaga de corrida restante com a equipe.

A Sauber então entrou em um período turbulento de mudança de gestão, com os chefes anteriores — o ex-CEO Andrea Seidl e o presidente Oliver Hoffmann — demitidos e o ex-chefe da Ferrari Mattia Binotto contratado como diretor de operações e diretor técnico. O diretor esportivo da Red Bull, Johnathan Wheatley, também se juntou para ser o chefe da equipe Sauber a partir de 2025.

No Brasil, no último fim de semana, Bottas disse que fazer um novo acordo com a Sauber ainda era "o que eu estou pressionando com Mattia".

Mas durante o fim de semana do GP de São Paulo, o Motorsport.com apurou que o líder do campeonato de Fórmula 2, Gabriel Bortoleto, fechou um acordo para correr pela equipe suíça no ano que vem.

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44 Photo by: Lubomir Asenov / Motorsport Images

A decisão da Sauber significa que a atual carreira de Bottas na F1 provavelmente será limitada a 10 vitórias em 246 corridas, no final da atual temporada em Abu Dhabi no mês que vem.

"Uma situação como essa nunca é fácil para ninguém. Mas após boas discussões nas últimas semanas, percebemos que as condições para crescermos juntos nesse projeto não foram cumpridas. Estou grato pelas experiências além do apoio e confiança que senti durante todo esse tempo", disse o finlandês.

"Agradecemos a Valtteri pelos três anos juntos", disse o COO Mattia Binotto. "Ele representa profissionalismo, usando sua vasta experiência para ajudar a equipe a crescer. Sua dedicação e abordagem foram valiosas durante uma fase crucial de nossa história, e as memórias desse período ficarão conosco".

Mas ele ainda pode ver mais ação com sua antiga equipe, depois de dizer que retornar ao que ele chamou de "família Mercedes" em Interlagos era "com certeza uma opção e eu consideraria".

O Motorsport.com apurou que as discussões entre a Mercedes e Bottas estão acontecendo há várias semanas, com o esquadrão definido para escalar uma equipe composta por pilotos que apoiou até a F1 – George Russell e Andrea Kimi Antonelli – em 2025.

Embora o caminho de volta ao piloto em tempo integral de uma função reserva seja difícil, a F1 teve um aumento nas aparições de substitutos nos últimos anos.

Isso foi turbinado pela pandemia, com Hulkenberg, em particular, ganhando uma série de aparições inesperadas para o que agora é a Aston Martin após deixar a Renault no final de 2019.

Substituições por lesão foram necessárias em outros lugares e este ano a Williams dispensou Logan Sargeant bem antes do final da atual campanha, embora tenha optado por substituí-lo por seu piloto júnior, Franco Colapinto.

Mas a história de Hulkenberg é particularmente relevante para Bottas, pois foi seu lugar regular no paddock da F1 como reserva da Aston que o ajudou a manter contato regular com o então chefe da equipe Haas, Guenther Steiner, e eventualmente a um acordo para retornar ao grid como piloto em tempo integral com a equipe americana em 2023.

Atualmente, não se sabe quando qualquer acordo para Bottas retornar à Mercedes pode ser anunciado, mas a Sauber deve confirmar o acordo para Bortoleto - atualmente um júnior da McLaren - esta semana.

Minutos depois, a Sauber confirmou também que Zhou Guayu não seguiria com a equipe após o fim de 2024, um fato que já era dado como certo, pelo fato do chinês não ter sido visto como candidato à segunda vaga de 2025.

BASTIDORES de BORTOLETO no grid da F1 2025, 'fico' da Band, CAOS em SP e show de Max! TRETA NA STOCK

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com traz detalhes sobre Gabriel Bortoleto na Sauber, F1 na Band, GP de São Paulo e mais!

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!