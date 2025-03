Lewis Hamilton confirmou sua mudança para a Ferrari no início de 2024 e, na temporada de 2025 da Fórmula 1, juntou-se a Fred Vasseur e Charles Leclerc na equipe italiana. Agora, ao comemorar sua primeira temporada com a Scuderia, ele 'quebrou' a internet com uma postagem no Instagram, com um referência ao filme Curtindo a Vida Adoidado, de 1986.

"Lembro-me de desligar o telefone e quase tremer", disse o britânico quando sua transferência foi confirmada em sua entrevista à TIME.

A Ferrari é um sonho que ele não esperava que se tornasse realidade, mas nesta sexta-feira (14), ele se sentará atrás de seu concorrente de 2025 pela primeira vez nos treinos livres na Austrália. Na mesma entrevista, ele revelou o carro dos seus sonhos: a Ferrari 250 GT California Spyder.

"Esse é o carro ideal para a aposentadoria", afirmou. "Consigo me ver com Roscoe [seu cão de estimação], ele com um cachecol e óculos de proteção no assento ao meu lado, dirigindo pela PCH [estrada da costa oeste dos EUA]".

Hoje, em uma publicação no Instagram do heptacampeão, ele realizou mais um sonho: participar, de forma indireta, de um dos seus filmes favoritos.

"Não há melhor maneira de começar a temporada do que realizando outro sonho", postou ele na legenda da publicação.

"Curtindo a vida adoidado é um dos meus filmes favoritos desde que eu era criança. Isso é uma homenagem ao filme icônico e para comemorar minha primeira temporada com a Ferrari. Definitivamente, foi preciso muita tecnologia de ponta, produção e planejamento para dar certo. Também tive que comprar o carro exato... é o carro dos meus sonhos desde que vi o filme".

"Um salve para o lendário @edwardnortonofficial [ator de Hollywood Edward Norton] por ter vindo junto para o passeio. Essa é a energia e o entusiasmo que estou trazendo para a pista este ano. ANDIAMO!!!"

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari

Em apenas 5 horas, o vídeo, que foi criado pela empresa de produção de filmes e filmes de Hamilton, Dawn Apollo Films, recebeu mais de 550 mil curtidas.

Isso não é nenhuma surpresa, pois o vídeo mostra o ex-Mercedes saltando com a clássica Ferrari pelas ruas de Chicago. No banco do carona está ninguém menos que Edward Norton, ator conhecido por seus papéis em O Incrível Hulk, Uma Saída de Mestre e Clube da Luta.

Falando antes do GP da Austrália deste fim de semana, Vasseur está animado para o início da temporada na Austrália.

"A espera finalmente acabou e estamos prontos para entrar na pista para a primeira corrida da temporada", afirmou o chefe de equipe da Ferrari. "Pode-se dizer que estamos voltando no tempo, pois já faz alguns anos que a Austrália não sedia a rodada de abertura".

"O circuito de rua de Albert Park não é particularmente representativo do que o resto do ano nos reserva, mas tivemos um bom desempenho lá no ano passado".

"Naturalmente, há muitas incógnitas e estamos ansiosos para descobrir qual será a hierarquia, especialmente porque os resultados do teste do Bahrein foram muito difíceis de ler. Todos, inclusive os pilotos, trabalharam duro durante todo o inverno na fábrica em Maranello".

"Charles também se esforçou mais do que nunca na academia, e Lewis fez um grande esforço para se integrar à equipe o mais rápido possível".

"Acredito que temos tudo para ter um bom desempenho. Como sempre, vamos nos concentrar em nós mesmos nesta semana, cientes de que este é apenas o início de uma temporada muito longa".

"Há uma semana, recebemos uma recepção maravilhosa de uma enorme multidão de tifosi [torcedores da Ferrari em Milão e agora, em Melbourne, pretendemos dar a todos os nossos torcedores mais motivos para se orgulharem de nós", conclui.

