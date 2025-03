Pierre Gasly abriu um concurso para fãs poderem enviar desenhos para decorar seu capacete que será usado no GP da Austrália, que abre a temporada de 2025 da Fórmula 1. O piloto recebeu centenas de opções, mas a escolhida foi a de um brasileiro!

Tiago Barra, que é designer gráfico e já trabalha no ramo esportivo há mais de 15 anos, apresentou um modelo que conseguiu unir exatamente o que o competidor da Alpine estava buscando.

Tiago contou ao Motorsport.com que seguiu o briefing que foi enviado pela equipe, mas já estava buscando uma forma de conseguir mesclar pontos clássicos da Austrália, como o canguru, as cores da bandeira, o verde e dourado, mas também inserir pontos que representassem a personalidade de Gasly.

"Foram alguns dias buscando referências, caçando o que poderia compor esse briefing, você tinha que juntar algo que tivesse relação, tanto com a empresa patrocinadora, quanto com a Austrália e quanto o Pierre".

"Eu vi várias referências de capacetes que já tinham sido feitos, uniformes de equipes, tentando entender o que poderia trazer dessa parte tradicional australiana para o mundo do esporte a motor".

Pensar na Austrália já nos remete diretamente ao canguru, que é usado como símbolo do país, porém, Barra queria trazer elementos que nem sempre são celebrados, foi então que ele pensou no emu, uma espécie de ema australiana.

Os dois animais estão representados no desenho e também fazem alusão à velocidade que os carros da F1 alcançam durante as corridas.

"Eu não queria ficar só naquela coisa do canguru, que é uma coisa clássica, então acrescentei o emu, cada um de um lado do capacete, que também é um dos símbolos da Austrália".

"Busquei outros animais característicos, mas no final das contas eu cheguei à conclusão de que esses dois, apesar de acabarem sendo meio usuais, seriam os que melhor se encaixariam, principalmente por causa da velocidade de cada um dos dois. O emu, principalmente, é uma das aves mais rápidas do mundo, em questão de solo, então eu achei que ele encaixava bem no conceito".

Capacete de Pierre Gasly desenhado por Tiago Barra Foto de: Divulgacao

Além dos animais, o designer também encaixou o circuito de Albert Park na parte de cima do capacete, com os relevos característicos da Austrália.

O concurso foi anunciado em janeiro, mas os participantes não sabiam quando a resposta seria anunciada. Por isso, quando recebeu o e-mail, Barra nem mesmo acreditou no que estava lendo.

"Peguei para ler, eu li uma vez, li duas vezes, aí eu falei, deixa eu por no tradutor, né, porque eu fiquei buscando, na verdade, onde é que tá o pegadinha", contou se divertindo.

Além de Gasly usar o desenho em seu capacete em todos os três dias na Austrália, Barra irá receber uma cópia assinada pelo próprio piloto para guardar de lembrança em casa.

No fim da conversa, Tiago confessou que preza muito pela simplicidade dos designs e, por isso, optou por algo mais 'clean' para Gasly. Ao escolher um capacete favorito, ele seguiu a mesma linha.

"Eu sempre achei muito legal o capacete do Damon Hill ser igual ao do Graham Hill, do Christian ser o do Wilson invertido, então essa coisa da história que os capacetes levavam".

Dos cascos mais atuais, Barra elegeu três em especial, o mostrado por Lewis Hamilton ao estrear na Ferrari, usando as cores vermelha e amarela, o de Sebastian Vettel de 2020 em homenagem a Michael Schumacher e o do próprio heptacampeão ainda no início da carreira.

