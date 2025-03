O PicPay fará sua estreia na Fórmula 1 como patrocinador da Sauber. Além da tradição da equipe na categoria, é a única que conta com um brasileiro em uma de suas vagas. Gabriel Bortoleto leva a bandeira do Brasil de volta ao grid após saída de Felipe Massa em 2017.

"A parceria com a Stake F1 Team KICK Sauber abre as portas para a F1, um dos esportes que mais crescem no mundo, com milhões de fãs apaixonados por inovação, agilidade e tecnologia — valores que estão no DNA do PicPay", afirma Eduardo Chedid, CEO do PicPay.

"Esta temporada será ainda mais especial para o Brasil, com a volta de um piloto titular ao grid e muito mais emoção e orgulho para os torcedores. Mais do que fortalecer nossa conexão com um público que valoriza excelência, alta performance e precisão, essa parceria nos coloca ao lado da Stake F1 Team KICK Sauber, a equipe de Gabriel Bortoleto, e do carro que fará o Brasil vibrar a cada domingo".

Bortoleto é o primeiro brasileiro a correr como titular da F1 desde Massa. Com apenas 20 anos, o piloto foi campeão da Fórmula 3 em sua temporada de estreia, em 2023, e da Fórmula 2, também como estreante — um feito raro na categoria — em 2024.

Natural de Osasco, ele começou sua carreira no kart e rapidamente se destacou em competições internacionais. Na Stake F1® Team KICK Sauber, tem como companheiro de equipe o alemão Nico Hülkenberg, nome conhecido do esporte.

"O automobilismo, em especial a F1, é um dos espaços mais valiosos para marcas que querem dialogar com um público exigente e altamente qualificado, que valoriza velocidade e segurança. Além de reforçar nossa presença nesse universo, o patrocínio trará uma série de benefícios para os clientes do PicPay, com promoções e condições especiais ao longo da temporada", destaca Cintia Hachiya, Chief Marketing Officer (CMO) do PicPay.

"Estamos muito felizes em receber o PicPay na família Stake F1 Team KICK Sauber. A abordagem visionária do PicPay e seu compromisso com a inovação se alinham perfeitamente aos nossos valores e ambições. Esta parceria é particularmente especial, porque fortalece nossa conexão com o Brasil – um país com um orgulho histórico no automobilismo e fãs incrivelmente apaixonados. Junto com o PicPay, esperamos proporcionar experiências excepcionais e celebrar momentos memoráveis ao longo desta temporada emocionante", afirma Stefano Battiston, Chief Commercial Officer (CCO) da Stake F1 Team KICK Sauber.

