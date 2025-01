Cadillac anuncia nova divisão de motores para F1 e aponta CEO

A Cadillac anunciou, nesta quinta-feira (9) a formação de uma nova divisão para a produção e desenvolvimento de unidades de potência, com o objetivo de se transformar em uma equipe "completa" de Fórmula 1, construindo todas as partes do monoposto, até o final da década.

A TWG Motorsports, que administra a Andretti Global e a equipe de F1 da Cadillac, e a General Motors, fabricante americana a qual a marca Cadillac faz parte, também revelaram que a empresa terá o nome GM Performance Power Units LLC.

No entanto, a Cadillac utilizará as unidades de potência da Ferrari em sua estreia na F1 em 2026, até que os motores GM sejam aprovados pela categoria.

Além disso, ambas indicaram Russ O'Blenes como CEO da empresa que construirá os trens de força para a Cadillac.

Com mais de 30 anos de experiência em engenharia, O'Blenes é atualmente diretor da equipe de Propulsão e Desempenho da GM Motorsports.

"Estamos muito satisfeitos em dar as boas-vindas a Russ nessa função fundamental", disse Dan Towriss, CEO da TWG Motorsports. "Sua experiência e liderança serão fundamentais para estabelecermos as bases da jornada da Cadillac na Fórmula 1. Juntamente com o chefe de equipe, Graeme Lowdon, eles liderarão a equipe na definição de novos padrões de desempenho e inovação no esporte".

A carreira de O'Blenes inclui o desenvolvimento do trem de força para equipes de corrida e veículos de produção. Ele também liderou o desenvolvimento do Centro de Desempenho e Corrida da GM em Pontiac, Michigan, e a comercialização da iniciativa eCrate da marca para construtores de carros de desempenho e entusiastas de veículos elétricos.

"Russ traz uma vasta experiência de muitas séries de campeonatos de corrida e tem um conhecimento técnico excepcional, incluindo a liderança de nossos motores híbridos IMSA Cadillac e Corvette C8.R, que são comprovadamente vencedores", disse o presidente da GM, Mark Reuss.

"Na F1, vamos demonstrar as capacidades de engenharia e tecnologia da GM em um cenário global, e Russ é a escolha certa para liderar a equipe de Unidade de Potência que fará isso acontecer".

A Cadillac também informou que o desenvolvimento e os testes da tecnologia do protótipo do motor de F1 da equipe já estão em andamento.

A engenharia da unidade de potência da F1 aproveitará e avançará a experiência da GM em eletrificação, tecnologia híbrida, combustíveis sustentáveis, motores de combustão interna de alta eficiência, controles avançados e sistemas de software.

A GM também afirmou que há planos para abrir uma instalação dedicada para a Performance Power Units LLC perto do Centro Técnico de Charlotte da GM em 2026.

"Estou realmente animado com a oportunidade de construir e liderar a equipe que trará uma unidade de potência de F1 construída nos Estados Unidos para a rede", disse O'Blenes. "A GM PPU está atualmente aumentando sua equipe e está contratando em todas as áreas do negócio".

