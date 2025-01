F1: Verstappen revela quem foi seu companheiro de equipe favorito

Desde que Max Verstappen chegou à Fórmula 1 na temporada de 2015 com a Toro Rosso, antes de ir para a Red Bull no início de 2016, onde permaneceu até agora e onde conquistou seus quatro títulos , ele teve cinco companheiros de equipe.

Na equipe-irmã da RBR, o holandês dividiu a garagem com Carlos Sainz e, depois dessa primeira experiência, teve Daniel Ricciardo como companheiro de equipe na Red Bull. Mais tarde, ele também teve Pierre Gasly, Alex Albon e, por último, Sergio Pérez, que detém o recorde de ter completado quatro temporadas ao seu lado.

Em entrevista ao jornal Blick, Verstappen não hesitou em escolher seu melhor companheiro de equipe até agora: "Sem dúvida, Daniel Ricciardo. Pude aprender muito com ele, absorvi muito conhecimento e o incorporei à minha experiência".

O espanhol e o australiano são os dois únicos que podem afirmar abertamente que venceram Max Verstappen no duelo entre companheiros de equipe ao longo de uma temporada completa.

Sainz fez isso em 2014 com um 10-9 na classificação e um 9-8 na corrida (embora tenha perdido em pontos marcados), enquanto Ricciardo fez o mesmo ao vencê-lo por 11-6 nos sábados e 8-7 nos domingos em 2016, e também foi o único a terminar a temporada com mais pontos que o holandês, tanto em 2016 quanto em 2017.

Embora os números falem por si mesmos, foi surpreendente que ele tenha deixado de fora Checo Pérez, já que nem mesmo Daniel Ricciardo durou tanto tempo dividindo a garagem com o holandês. No entanto, em suas 90 corridas juntos, o mexicano só venceu Verstappen em sete corridas e nove treinos classificatórios.

O tetracampeão "lamenta" a saída de Pérez e destaca seu profissionalismo: "Formamos uma boa equipe por quatro anos e Sergio sempre foi um piloto leal. É uma qualidade que eu aprecio muito", disse ele.

Após a demissão de Pérez, Verstappen terá seu sexto companheiro de equipe em 2025: Liam Lawson, um piloto que chega com apenas 11 corridas de experiência na equipe baseada em Milton Keynes, com mais dúvidas do que certezas.

Apesar disso, o holandês não está preocupado com quem estará ao seu lado, pois acredita que, se a equipe construir um carro rápido, ninguém olhará para "o outro piloto" da Red Bull.

"Se acertarmos o carro novamente, o nome que estiver no outro cockpit não importará", conclui.

O vencedor da pole, Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing, e Max Verstappen, da Red Bull Racing, comemoram no Parc Ferme. Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images

