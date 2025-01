A primeira Ferrari 677 está montada na área do Departamento de Corridas, que foi confiada a Diego Ioverno. Depois de passar no teste de colisão para a homologação do chassi na primeira tentativa, o carro que será destinado a Lewis Hamilton e Charles Leclerc está tomando forma na Gestione Sportiva.

Como disse o diretor da equipe, Fred Vasseur, o novo monoposto da Fórmula 1 não será 1% igual ao SF-24 que terminou a temporada de 2024 em segundo lugar no Campeonato de Construtores, somando cinco vitórias.

O 677, que é o código do projeto, foi deliberado pela equipe italiana sob as instruções dadas por Enrico Cardile, antes que o toscano deixasse Maranello para se juntar à Aston Martin o mais cedo possível.

Diego Tondi (Aerodinâmica), Fabio Montecchi (Engenharia de Projeto do Chassi) e Marco Adurno (Desempenho do Veículo) definiram um carro vermelho que será profundamente diferente do SF-24 já nas bases conceituais do projeto: a nova carroceria foi alongada na frente para afastar os barriletes da roda dianteira, mas as laterais não foram recuadas.

Como a distância entre eixos será a máxima permitida pelos regulamentos (3.600 mm), será a caixa de câmbio que terá uma caixa de carbono mais curta, possibilitando alcançar a distribuição de peso exigida pelos regulamentos com uma distribuição diferente dos macro-elementos que compõem o carro.

Loic Serra, diretor técnico da Ferrari, fez sua estreia nas pistas nos testes de Abu Dhabi Foto de: Roberto Chinchero

Não é mais segredo que o SF-25 (o nome ainda não foi confirmado, mas deve seguir o mesmo padrão anterior) adotará o layout pull-rod da suspensão dianteira, uma solução que permite que os mecanismos cinemáticos sejam movidos mais para baixo em benefício de um melhor centro de gravidade. A operação teve o aval de Loic Serra, o novo diretor técnico que está trabalhando em Maranello desde outubro.

O francês, fortemente desejado por Vasseur, não perdeu tempo: o ex-piloto da Mercedes se dedicará essencialmente ao carro de 2026, mas imediatamente deu grande ênfase ao 677, um monoposto que tem a ambição de lutar por dois títulos mundiais para atender às expectativas do presidente, John Elkann, que espera uma melhora nos resultados de 2024.

Grande especialista em dinâmica veicular, Loic transferiu sua experiência para o carro vermelho, intervindo não tanto na cinemática, mas nos elementos que compõem a suspensão (barras de torção e amortecedores), visando o máximo aproveitamento dos novos pneus Pirelli que devem reduzir o superaquecimento, abrindo a janela de operação e permitindo aos pilotos trechos de corrida mais apertados com menos "gerenciamento de pneus".

O SF-24 foi "gentil" com os pneus na corrida, enquanto lutou para obter um bom uso deles na volta de classificação, muitas vezes penalizando o carro vermelho no grid devido à dificuldade de colocar os pneus dos dois conjuntos de compostos na temperatura certa no início da volta: a Ferrari muitas vezes mostrou dificuldades no primeiro setor ou, ao forçar a volta de preparação, Leclerc e Carlos Sainz se viram sem aderência no trecho final.

As escolhas de design feitas no 677 e as modificações solicitadas por Serra têm a ambição de mudar o comportamento básico dessa Ferrari tão esperada, que fará sua estreia nas pistas em Fiorano, em 19 de fevereiro.

