F1: Williams revela data de lançamento do carro de 2025

A Williams revelou a data de lançamento de seu carro de 2025, escolhendo o dia 14 de fevereiro para a revelação do FW47, seu modelo para próxima temporada da Fórmula 1.

A equipe de Grove apresentará seu novo modelo com uma "pintura única sob medida" para o evento que ocorrerá no Dia de São Valentim (equivalente ao dia dos namorados no Brasil) em Silverstone, antes de revelar seu verdadeiro esquema de cores no lançamento unificado da F1 na O2 Arena, em Londres, no dia 18 de fevereiro.

Além da Williams, a Ferrari também anunciou a revelação do carro fora do evento oficial da F1, no dia 19 de fevereiro. Já a Red Bull confirmou que irá revelar o carro apenas no lançamento unificado.

Alex Albon será parceiro de Carlos Sainz na equipe, já que o espanhol optou por se juntar à Williams em um contrato de vários anos depois que sua vaga na Ferrari foi ocupada por Lewis Hamilton para este ano.

O espanhol já havia testado os carros da Williams no teste da Pirelli pós-temporada de 2025 em Yas Marina, antes de entregar o FW46 ao piloto da academia Luke Browning para a parte de jovens pilotos do teste.

O chefe de equipe, James Vowles, já havia declarado que a Williams buscaria "sacrificar" 2025 com o objetivo de garantir a competitividade da equipe para o novo conjunto de regras, mas, mesmo assim, observou a contribuição de suas novas instalações e pessoal para o FW47.

"Temos pilotos de corrida fantásticos, como Alex e Carlos, engenheiros de primeira linha que se juntam à equipe e novas instalações que entram em operação na sede de Grove", disse Vowles.

"Como parte do nosso plano de retorno, estamos trabalhando no nosso carro de 2025 há algum tempo e mal posso esperar para vê-lo em Silverstone no dia 14 de fevereiro".

"Todos na equipe estão dando tudo de si para colocar a equipe de volta ao seu lugar, enquanto nos aproximamos das grandes mudanças de regras para 2026. Vai ser um ano emocionante".

Sainz acrescentou: "É um momento importante para a equipe e todos nós vamos nos esforçar para levar a Williams de volta à frente do grid o mais rápido possível".

"Fiquei muito impressionado com a equipe em Abu Dhabi. Depois de um longo ano, foi ótimo ver a motivação e o esforço de todos em um teste tão importante".

"Graças a isso, conseguimos montar um plano sólido e já começamos a trabalhar nele para garantir que estejamos o mais preparados possível antes do teste de pré-temporada e da primeira corrida".

"Não estamos muito longe do lançamento do carro em Silverstone e mal posso esperar para ver meu novo carro! 2025 será um ano empolgante e estamos totalmente comprometidos em fazer uma temporada forte", concluiu Sainz.

F1 2025 CHEGOU! Que esperar de HAMILTON na Ferrari? E BORTOLETO? Quem é FAVORITO ao TÍTULO? Podcast

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com faz 'prévia' da F1 2025: Bortoleto, Hamilton e mais

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!