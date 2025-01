Ryo Hirakawa, vencedor das 24 Horas de Le Mans, assinou com a Alpine para ser piloto de testes e reserva da Fórmula 1, dividindo o papel com Paul Aron.

Tendo participado anteriormente do programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren, Hirakawa mudará para a Alpine em 2025 e assumirá uma função ampliada na marca do Grupo Renault.

Ele participará do programa TCP (teste de carros anteriores) da Alpine e apoiará o desenvolvimento do carro com um papel ativo no simulador da equipe.

O piloto de 30 anos também terá a oportunidade de treinar no GP do Japão, evento que acontece em seu país de origem, em abril.

"É uma honra entrar para a equipe BWT Alpine Formula 1 como piloto de testes e reserva para a temporada de 2025", disse Hirakawa.

"Como sempre, a oportunidade de andar na pista com máquinas de Fórmula 1 é o auge para os pilotos de corrida e estou animado para pilotar no Treino Livre 1 em frente à minha torcida no GP do Japão, além de trabalhar com a equipe testando carros anteriores".

"É uma grande oportunidade trabalhar com uma equipe tão dedicada que utiliza a vasta experiência de seu grupo de pilotos e estou ansioso para contribuir para que 2025 seja um ano positivo para todos nós".

Jack Doohan, Alpine A524 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Hirakawa está há muito tempo associado à Toyota e continua a correr pela marca japonesa na classe Hypercar do Campeonato Mundial de Endurance, onde é bicampeão.

Recentemente, a Toyota assinou uma parceria técnica com a equipe Haas F1, e Hirakawa até teve a chance de experimentar o carro de 2024 no teste de jovens pilotos em Abu Dhabi, em dezembro, mantendo seus vínculos com a McLaren.

Ele agora se junta à lista de pilotos de reserva da Alpine, que também inclui o vencedor de corridas de Fórmula 2 Paul Aron.

"É ótimo trazer Ryo para a equipe em 2025 e fazer com que ele assuma as funções de piloto no FP1 no Japão, diante de sua torcida", disse o diretor da equipe Alpine, Oliver Oakes.

"Sua adição traz uma gama diversificada de experiência em corridas para a nossa lista atual e amplia o conjunto de talentos disponíveis para serem utilizados ao longo da temporada".

"Seu papel será importante para dar suporte à equipe em várias áreas de desenvolvimento por meio do nosso programa TPC e do trabalho no simulador, e estamos ansiosos para recebê-lo na equipe enquanto avançamos com os preparativos para a nova temporada".

A Alpine terá uma formação de pilotos atualizada em 2025, com o novato Jack Doohan saindo da Fórmula 2 para fazer parceria com Pierre Gasly. O australiano substituirá Esteban Ocon, que correrá pela Haas este ano.

