Com a Fórmula 1 paralisada, sem nenhuma corrida sendo realizada, todas as equipes estão enfrentando um gargalo financeiro. Elas ainda tem coisas a pagar como salários, enquanto se preparam para uma perda futura de renda, tanto do pagamento da F1 quanto dos próprios patrocinadores.

O CEO da McLaren, Zak Brown. acredita que a categoria precisa tomar algumas atitudes, como reduzir o teto orçamentário que será implementado em 2021. Ele também alertou que, caso as equipes entrem em problemas, não há compradores em potencial próximos para salvá-los. Inclusive equipes futuras, como da Aston Martin, estiveram em risco (Veja abaixo vídeo sobre o caso).

"Isso é potencialmente devastador para as equipes", disse Brown à BBC Sport."E se isso é devastador para um número de equipes, que não precisa ser maior que dois, isso se torna ameaçador para a F1 como um todo".

"Se eu consigo ver duas equipes desaparecendo com tudo o que está acontecendo no mundo se não atacarmos a situação de modo agressivo? Sim. Na verdade, eu consigo ver quatro equipes desaparecendo se não lidarmos com isso do modo correto".

"E aí, com o tempo que leva para criar uma equipe de F1, e com a crise econômica e sanitária que estamos enfrentando agora, não teríamos pessoas interessadas em comprar essas equipes como tem sido historicamente... acho que, desse ponto de vista, o momento não poderia ter sido pior".

"Então eu acho que a F1 está em um momento muito frágil".

Em outra entrevista à BBC, Brown indicou que o esporte pode sobreviver à perda de uma equipe, mas, mais de uma causaria dificuldade.

"Atualmente temos 10 equipes, 20 carros no grid. Há pouco tempo, depois da crise financeira, tivemos 18 carros. Acho que esse é o limite, então, na realidade, dá pra perder uma. Duas é suficiente para ligar o alerta e, com três, teremos problemas substanciais".

Brown afirmou que as equipes já concordaram com a diminuição do teto orçamentário, de 175 milhões de dólares para 150 e que uma das três equipes da frente, que seriam as mais afetadas pela diminuição, estaria disposta a reduzir ainda mais.

"Todos concordam com 150, e a grande maioria, incluindo uma das equipes da frente, está disposta a reduzir substancialmente".

GALERIA: Veja os carros da McLaren na Fórmula 1

