O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, afirmou que não é o momento de eleger culpados pela batida entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Os pilotos da escuderia italiana colidiram na volta de abertura do GP da Estíria neste domingo (12) após uma tentativa frustrada do monegasco de ultrapassar o alemão na curva 3.

Vettel havia perdido uma posição após largar em décimo, enquanto Leclerc estava se recuperando do 14º lugar ao receber uma penalidade no sábado (11) e julgou mal a manobra, atingindo a traseira de seu companheiro de equipe.

A colisão deixou a asa traseira do carro de Vettel pendurada, o que o forçou a abandonar imediatamente, enquanto Leclerc foi chamado de volta à garagem cinco voltas depois com um assoalho danificado.

É a segunda vez em quatro provas em que os carros da Ferrari abandonam um GP por conta de uma batida entre Leclerc e Vettel.

Leclerc foi rápido e admitiu a culpa pelo incidente, desculpando-se com Vettel e afirmando que “desculpas não são suficientes”.

Binotto, no entanto, destacou a importância de manter a união na Ferrari e focar em uma retomada após a colisão, além de não procurar um culpado publicamente.

“Eu não acho que há muito o que se falar aos pilotos”, disse Binotto, em entrevista à Sky Sports após o incidente.

“É doloroso concluir uma corrida desta maneira depois de apenas duas voltas. Acredito que é a pior conclusão em um final de semana muito ruim, então foi um final de semana difícil para nós”.

“Acredito que não é o momento de procurar responsabilidade ou acusar, é o momento de trabalharmos unidos. Lá em casa temos as pessoas certas para progredir o mais rápido possível”.

A batida deixou a Ferrari com apenas 19 pontos em 88 possíveis para iniciar a temporada de 2020 da Fórmula 1.

Isso também anulou a chance da equipe de ver como as novas atualizações do modelo SF1000, adiantadas em uma semana após estarem originalmente planejadas para o GP da Hungria, se comportariam em uma corrida completa.

Vettel disse que foi “uma pena” que a Ferrari tenha perdido a oportunidade de coletar esses dados e afirmou que ficou surpreso em ver Leclerc tentar a ultrapassagem daquela maneira.

