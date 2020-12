O chefe da Haas, Gunther Steiner, acredita que Pietro Fittipaldi mostrou que "pode ​​fazer um bom trabalho" na Fórmula 1, após substituir o lesionado Romain Grosjean.

Fittipaldi foi convocado para substituir o piloto francês, que sofreu queimaduras durante uma terrível batida no GP do Bahrein, nas duas últimas corridas da temporada de 2020.

O brasileiro largou em último no grid para sua estreia na F1 no GP de Sakhir devido a uma penalidade do grid e terminou em 17º, seguido por um 19º lugar em Abu Dhabi.

Fittipaldi, que almeja um assento na Indy em 2021, além de um papel de piloto reserva na F1, recebeu elogios do chefe, que acredita que o jovem de 24 anos mostrou 'que pode fazer um bom trabalho' na F1.

"Ele fez um bom trabalho. Quer dizer, ele se manteve longe de problemas", disse Steiner. "O ritmo dele na corrida estava ficando cada vez melhor, acho que ele só precisava personalizá-lo.”

"Eu acho que você sabe que ele não guiava um carro de corrida por oito ou nove meses, então é difícil."

Fittipaldi terminou duas voltas atrás do líder em Abu Dhabi após um pitstop prolongado adicional, que Steiner disse ser devido a problemas de motor.

"Ele precisava entrar e tivemos que fazer alguns trabalhos de manutenção no motor [durante] o pitstop que demorou muito, caso contrário, talvez nem tivéssemos entrado para trocar os pneus", explicou Steiner.

"Então eu acho que ele mostrou que ele pode fazer isso, ele pode fazer um bom trabalho."

Fittipaldi elogiou a equipe por permitir que ele fizesse sua estreia na F1 e por colocá-lo rapidamente em ação.

"Fiquei muito feliz com a forma como progredimos e com o ritmo inicial que tive", disse ele após o final da temporada de domingo.

"A equipe fez um ótimo trabalho comigo em pouco tempo. Eles realmente me ajudaram a ficar pronto. Estou muito feliz por esta oportunidade e estou grato por isso."

