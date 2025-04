A troca de Liam Lawson por Yuki Tsunoda tornou-se um assunto central da Fórmula 1 nas primeiras rodadas da temporada de 2025. Três finais de semana de corrida depois da mudança, veja como foi o desempenho de cada piloto e o que eles precisam fazer a seguir.

O RB21 ainda tem desempenho disponível para ser extraído - mas em grande parte em uma determinada janela, reconhecidamente estreita. Ao comparar como os pilotos que ocupam o segundo assento 'rotativo' da Red Bull se saíram, ficou evidente que Lawson teve dificuldades com isso, enquanto Tsunoda conseguiu explorar mais esse aspecto, mesmo sem o benefício dos testes de pré-temporada.

O neozelandês conseguiu recuperar parte de sua energia desde que foi transferido para a Racing Bulls, embora esteja em segundo plano em relação a Isack Hadjar enquanto se familiariza com o VCARB 02. As penalidades, de modo geral, restringiram o que Lawson pôde fazer, mas ele também teve dificuldades para manter o mesmo nível de ritmo de corrida que o francês.

No geral, Hadjar teve um desempenho melhor do que o de Lawson. Por exemplo, no GP da Arábia Saudita, ele ultrapassou Fernando Alonso bem cedo e, assim, conseguiu que seus pneus duros tivessem um tempo de pista mais longo, enquanto o neozelandês (com pneus médios) passou mais 10 voltas no encalço do Aston Martin antes de finalmente ultrapassá-lo.

O fato de os dois estarem separados por apenas 1,4s na bandeira quadriculada se deve, em grande parte, ao fato de Carlos Sainz ter diminuído a velocidade de Hadjar, e não ao fato de Lawson ter encontrado um bom ritmo com o pneu duro; as voltas do francês no início do período de Liam com pneus novos foram melhores antes de ser pego e ultrapassado por Lewis Hamilton.

Mas a situação está melhorando; o neozelandês está mais próximo de Hadjar do que no início de sua relocação, e o francês sente que está começando a ser pressionado um pouco mais a cada volta. Se Lawson conseguir erradicar seu aparente magnetismo pelas penalidades de tempo durante a corrida, ele estará prestes a conquistar pontos este ano.

Isack Hadjar, Racing Bulls VCARB 02, lidera Liam Lawson, Red Bull Racing RB21 Foto de: Rudy Carezzevoli - Getty Images

Lawson tem a possibilidade de se sair bem e mostrar a classe que demonstrou pela primeira vez com a AlphaTauri em 2023. Ele tem a oportunidade de provar que merece um longo futuro na F1; embora seu desempenho atual ainda não tenha demonstrado isso, manter-se equilibrado durante o restante da primeira metade desta temporada ajudará muito a sua causa.

Talvez ele precise ser um pouco mais honesto consigo mesmo para chegar lá. Ele diz que sua confiança não foi abalada após o rebaixamento da Red Bull, mas com certeza deve ter sido - e deveria ter sido.

Por mais duro que tenha parecido na época, todos os pilotos do grid tiveram de enfrentar um teste de magnitude semelhante. Para tirar uma lição de vida da música Tubthumping, do Chumbawamba, uma carreira não é definida apenas pela forma como foi derrubada, mas pela rapidez com que conseguiu se levantar.

O VCARB 02 não tem o desempenho necessário para desafiar as quatro primeiras equipes, mas está muito próximo da Williams pelo quinto lugar geral do campeonato. E é aí que Lawson precisa estar olhando - no nono e no décimo lugares, e não envolvido em disputas com Aston Martins e Saubers.

Tsunoda, por sua vez, está mostrando que era a melhor opção para a Red Bull no início. O carro é bom o suficiente para garantir poles e uma ou outra vitória no GP se for levado ao seu limite, mas o piloto japonês precisa de muito mais tempo para chegar lá. A paciência será uma virtude.

Agora, ele parece estar em um ponto em que consegue desbloquear de forma consistente o tempo de volta necessário para colocar o carro na Q3, mas ele deve ter muito mais em seu repertório quando chegar lá. Como Gianluca d'Alessandro explicou em sua análise das rodadas iniciais de Tsunoda, ele já aprendeu muito sobre o carro, mas o processo é contínuo.

REGI LEME: NORRIS "MIMADO", futuro INCERTO da F1 na BAND, RELAÇÃO com GALVÃO, e HISTÓRIAS da PORSCHE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast com Reginaldo Leme: Norris "mimado", futuro incerto da F1 na Band e +

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!