O consultor da Red Bull, Helmut Marko, deu uma nova janela para o anúncio da decisão de quem ocupará a vaga ao lado de Max Verstappen na temporada 2021 da Fórmula 1: antes do Natal. Alex Albon luta contra Sergio Pérez para manter seu carro e, recentemente, recebeu da equipe uma extensão até o GP de Abu Dhabi para provar seu valor.

Na última prova, ele teve uma performance sólida, saindo de quinto para terminar em quarto, a menos de dois segundos de Lewis Hamilton.

"Foi uma de suas melhores corridas", disse Marko ao Motorsport.com. "Ainda assim, temos que pensar e tomar nossa decisão antes do Natal. Vamos analisar todos os dados. Ainda há muito o que olhar".

Em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung, Marko ainda falou mais sobre o papel de Pérez nessa decisão: "Pérez esteve em nosso radar durante toda a segunda metade da temporada. Viajo para a Inglaterra na segunda e lá tomaremos nossa decisão".

O chefe da Red Bull, Christian Horner, confirmou o timing da decisão.

"Sempre dissemos que iríamos até o fim do ano, tomar a decisão depois do fim da temporada. Provavelmente Alex teve sua corrida mais forte em Abu Dhabi, o que é encorajador para ele, mas temos também que olhar para o todo. A decisão virá nos próximos dias".

"Obviamente temos muitos dados para analisar. Temos todas as informações dos circuitos onde corremos e vamos sentar, olhar para tudo antes de chegar a uma conclusão".

Horner indicou que, em Abu Dhabi, Albon fez o necessário, que era tornar a vida da Mercedes mais difícil ao garantir que ambas das Red Bulls estivessem na luta, na frente do grid.

"É o que esperávamos ver. Porque o único jeito de pressionar a Mercedes. Se eles fizessem estratégias diferentes, nós poderíamos ter ficado expostos. E certamente no fim da corrida Alex estava próximo deles".

"Obviamente ele perdeu espaço no começo do stint após o safety car, quando mudou para a mesma estratégia. Mas acho que Alex teve uma boa corrida e um fim de semana sólido".

