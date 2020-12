A temporada 2020 da Fórmula 1 foi a pior da Ferrari em 40 anos. O time de Maranello terminou na sexta posição do campeonato de construtores e teve seu pior resultado desde o 10º posto no ano de 1980.

Além disso, no GP de Abu Dhabi, os dois pilotos da escuderia terminaram atrás do carro da cliente Alfa Romeo guiado por Kimi Raikkonen. O competidor, aliás, é o último a ter conquistado um título pela Ferrari, em 2007.

Nem o monegasco Charles Leclerc e nem o alemão Sebastian Vettel conseguiram superar o finlandês, que terminou em 12º e afirmou que o ritmo da Alfa Romeo era "lento" para a corrida deste fim de semana em Yas Marina.

Entretanto, o péssimo desempenho da Ferrari acabou ficando em segundo plano por causa da emocionante despedida de Vettel: o tetracampeão vai para a Aston Martin/Racing Point e deu adeus ao time de Maranello com direito a cantoria, cerveja e elogios a Leclerc.

De todo modo, o fato é que a escuderia do cavalo rampante teve uma performance vexatória, com Leclerc terminando a prova em 13º, à frente de Vettel. E o pior de tudo é que Raikkonen 'reclamou' da Alfa Romeo.

"Acho que aqui tudo (em Abu Dhabi) parecia estar funcionando como esperado, mas ainda estamos um pouco lentos. Pelo menos estávamos surpreendentemente próximos dos pontos. Não era longe, eu podia 'ver' quase o tempo todo. Fizemos o que podíamos."

"[Esse desempenho] ​​realmente não faz diferença no final. Obviamente, estava muito claro no início que o ano seria difícil e acabou sendo. Acredito que, por muito tempo, o objetivo era terminar em oitavo no campeonato de construtores."

"Era a única coisa que podíamos tentar. Conseguimos, então é isso. Sabíamos, depois dos testes [de pré-temporada], que teríamos um campeonato difícil, mas a equipe respondeu bem e fizemos bons progressos. Espero que possamos continuar neste caminho no próximo ano, mas primeiro vamos aproveitar algum tempo livre, de volta para casa com nossas famílias", completou Raikkonen, que deixou a Ferrari no fim de 2018 e seguirá na Alfa em 2021.

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel Ferrari vive o caos e Reginaldo Leme relembra momentos de crise da escuderia na F1

