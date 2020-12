A McLaren bateu rival Racing Point como melhor do resto, atrás das duas primeiras equipes na etapa final da temporada da F1 em Abu Dhabi no último final de semana.

O resultado, vindo com um novo acordo de investimento de £ 185 milhões (R$ 1.2 bilhão) com um consórcio americano, vem em meio a sugestões de que a McLaren poderia dar um grande passo à frente ao adotar os motores Mercedes a partir da próxima temporada.

Mas Seidl está cauteloso sobre esperar muito da McLaren no próximo ano, já que ele diz que a equipe deve aceitar que os dois times à frente ainda estão um passo à frente.

“Acho que precisamos ser realistas”, disse ele. “Apesar do bom resultado que tivemos neste fim de semana e, apesar do excelente resultado para nós no campeonato, com a terceira posição entre os construtores, penso que sabemos exatamente onde estamos. Ainda há uma grande lacuna entre os carros da frente, especialmente o Mercedes.”

O progresso que a McLaren foi capaz de fazer com seu MCL35 este ano, bem como da maneira como executou os fins de semana de corrida e lidou com uma estratégia de atualização agressiva encorajam Seidl.

No entanto, com a McLaren admitindo abertamente que precisa melhorar seu túnel de vento, instalações de simulação e simulador, Seidl acha que levará alguns anos antes que possa ter esperança de entrar em acordo com equipes como a Mercedes.

“Acho que o mais importante é antes de tudo ver que a equipe este ano, sob a liderança de James Key, produziu um carro muito competitivo”, explicou. “É um avanço em relação ao ano passado”.

“Foi ótimo ver também que, apesar de todos esses desafios na pandemia, a equipe continuou trabalhando duro na engenharia, e na produção, para trazer continuamente atualizações para a pista, que no final, continuou melhorando o desempenho do carro.”

“E claro que é um grande final de temporada, sabendo que nesta pista, nesta prova específica, tivemos o terceiro carro mais rápido.”

“Mas, ainda assim, sabemos qual é a diferença para a Mercedes. Não é algo que fecharemos de um ano para o outro.”

“Ainda sabemos que temos muitos déficits dentro da equipe em termos de organização, em termos de infraestrutura, que precisamos diminuir.”

“Mas, novamente, temos um plano claro de como queremos reduzir esses déficits. Isso levará algum tempo. Mas estou confiante de que, se fizermos as coisas certas do lado da equipe, podemos fechar essas lacunas em alguns anos”.

