Oscar Piastri dominou o GP da China de Fórmula 1 de ponta a ponta neste domingo (23) e conquistou a terceira vitória na carreira, depois de marcar sua primeira pole position. O triunfo do australiano, aliado ao segundo lugar de Lando Norris, configuraram uma dobradinha para a McLaren, que chegou como a favorita em Xangai e cumpriu as expectativas. Gabriel Bortoleto, da Sauber, acabou em 14º.

Completou o pódio George Russell, da Mercedes, que chegou entre os três melhores pela segunda vez na temporada, em duas corridas. O britânico largou da vice-liderança, perdeu uma posição, mas se manteve firme entre os ponteiros. Max Verstappen, da Red Bull, ficou em quarto e Esteban Ocon, da Haas, o quinto.

A principal prova do final de semana não foi a que Lewis Hamilton esperava. Depois de ter exibição de gala pela Scuderia na corrida sprint, ganhando-a tranquilamente, o heptacampeão chegou na sexta colocação no domingo, mas ele acabou desclassificado da corrida por seu carro estar abaixo do peso mínimo obrigatório, acontecendo o mesmo com Charles Leclerc, que havia sido o quinto.

Bortoleto teve que fazer uma corrida de recuperação para chegar em 14º. Logo na primeira volta, ele rodou ao tentar passar Oliver Bearman e caiu para último. Por conta disso, mudou a estratégia de pit stops e fez duas paradas mais cedo.

A tática deu certo e ele conseguiu fazer os pneus renderem bem no final, ultrapassando o companheiro de Sauber, Nico Hulkenberg, e aproveitando uma quebra de asa de Yuki Tsunoda (Racing Bulls), que teve que ir aos boxes tardiamente. E, com as desclassificações de Pierre Gasly, Hamilton e Leclerc, subiu três posições.

Confira o resultado completo do GP da China de 2025:

