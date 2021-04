Após uma disputa acirrada no Bahrein há três semanas, a luta entre a Mercedes e a Red Bull parece destinada a piorar com a etapa da Fórmula 1 em Ímola neste fim de semana.

Após a vitória apertada de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen, ambas as equipes notaram que pequenas margens provavelmente os separariam na maior parte da temporada - o que significa que um pouco de sorte adicional seria muito bem-vinda.

Não que eles pudessem encontrar um gato preto da sorte cruzando seu caminho em Ímola. Mas encontrariam um gato malhado cinza. Seu nome é Formulino. E ele é o rei secreto dos gatos no paddock.

Pouco se sabia sobre Formulino antes do GP da Emilia Romagna do ano passado, que marcou a primeira corrida de F1 de Ímola desde 2006. Mas, como vários preparativos foram realizados na quinta-feira no paddock, ele se tornou um visitante regular das garagens das equipes, mantendo um contato próximo daqueles que entraram em seu paddock.

O então piloto da Ferrari, Sebastian Vettel, foi agraciado por Formulino enquanto falava com a Sky Sports. O apresentador Ted Kravitz disse a Vettel :“É uma boa sorte se ele vier e te ver”.

Mas o alemão não estava tão entusiasmado. “Não gosto de gatos”, disse.

“Não tenho nada a oferecer. Ele está um pouco acima do peso ... ”

Lewis Hamilton foi muito mais acolhedor com o gato. Formulino foi rápido em cumprimentar o atual campeão mundial, que aproveitou para lhe dar um carinho.

Ciente de que o interesse de seu assunto estava diminuindo, Hamilton devidamente seguiu seu caminho - mas, como a conta oficial da Mercedes no Twitter apontou, ele e a equipe foram "abençoados pelo gato Ímola".

A boa sorte oferecida por Formulino a Hamilton claramente valeu a pena. Depois de cair para terceiro nas primeiras voltas, o heptacampeão saltou para a liderança, garantindo sua primeira vitória em Ímola na F1.

Vettel, por outro lado, teve menos sorte. Ele terminou a corrida em 12º lugar após um pit stop de 13 segundos, marcando uma decepcionante aparição final com a Ferrari em solo italiano para o piloto alemão.

Moral da história? O gato claramente detém o poder de decidir o destino do final de semana de corrida da F1. Fãs no Twitter já falam da rivalidade entre o tetracampeão e Formulino como algo que precisa ser resolvido.

Desde sua função principal no ano passado, o gato cinza se juntou à lista dos muitos animais de estimação famosos da categoria, incluindo o cachorro de Hamilton, Roscoe, e o gato Horsey Albon de Alexander Albon, além de vários amigos peludos do tailandês que estão no Instagram (@AlbonPets).

A conta de Formulino na rede social - na qual ele afirma ser "o dono de Ímola" - apresenta fotos dele participando de todas as reuniões importantes do circuito, incluindo na análise e planejamento para o retorno do GP deste ano.

Na preparação para a corrida deste final de semana, a F1 deu o devido crédito ao "dono de Ímola" produzindo um passe VIP muito especial para o paddock. Como todos sabemos, o acesso ao paddock é atualmente extremamente limitado devido às restrições da Covid-19, com exceções feitas quando consideradas necessárias, como para ursinhos de pelúcia de caridade com um olho (o que estranhamente gerou um protesto ...). Mas Formulino faz o que quer. Afinal, quem vai impedi-lo?

A credencial de Formulino o lista como membro da equipe de Ímola, sua posição sendo "gato", e lhe concede acesso durante todos os dias do evento. Ele até posou para uma foto no paddock como um verdadeiro profissional.

Apesar de toda a conversa sobre atualizações, assoalhos em forma de 'Z' e conceitos de carros com alto rake e baixo rake indo para Imola, a realidade é que Formulino é mais poderoso do que qualquer um deles. Ele abençoará Hamilton mais uma vez? Ou será que Max Purr-stappen ganharia a sorte felina?

F1 2021: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP em Ímola com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST – Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mas sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.