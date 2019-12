De acordo com Chase Carey, CEO da Liberty Media - empresa detentora dos direitos da Fórmula 1, Lewis Hamilton é um "herói inigualável" que a Fórmula 1 deverá substituir por uma geração "novos heróis". Jean Todt, presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) fez coro ao colega e afirmou que a chegada de novos talentos como Max Verstappen e Charles Leclerc faz bem à F1.

O hexacampeão mundial Hamilton está entrando em seu último ano de seu contrato com a Mercedes e, embora ele deva permanecer na F1 além de 2021, acredita-se que o próximo acordo será seu último.

Hamilton terá a chance de se tornar o piloto de maior sucesso na história da F1, tanto em termos de títulos e vitórias, quanto de se estabelecer como ativo mais rentável do esporte, com um perfil global que supera seus concorrentes.

Questionados pelo Motorsport.com sobre a lacuna que a F1 precisará preencher quando Hamilton se aposentar, Carey e Todt elogiaram as conquistas do britânico, mas disseram que a qualidade dos jovens que estão chegando ao esporte garante que o futuro da F1 será brilhante.

"Primeiramente, espero que Lewis pilote para sempre", disse Carey. "Ele é obviamente um campeão incrível. Seu sucesso fala por ele e por nosso esporte, construído sobre heróis. Ele é um herói inigualável na F1. Novamente, esperamos que ele corra para sempre. Provavelmente não vá, mas acho que ele ainda tem alguns desafios pela frente e gostaríamos de vê-lo enfrentar esses obstáculos".

Pódio do GP do Brasil foi o mais jovem da história Photo by: Motorsport Images

Todt apontou que os jovens estabelecidos Max Verstappen e Charles Leclerc, que já ganharam corridas, e o surgimento de novatos talentosos como Lando Norris, George Russell e Pierre Gasly evidencia de que a F1 pode ter novos astros quando Hamilton deixar as pistas.

"É fantástico ter alguém com a personalidade e o talento de Lewis", disse Todt. "Mas é parte da história do automobilismo. A cada década você tem alguns talentos especiais. Antes de Lewis, você tinha Michael Schumacher".

"No passado, começamos com Juan Manuel Fangio, Jim Clark e Jackie Stewart. Sempre existiram alguns talentos incríveis e, um dia, Lewis vai se aposentar e novos talentos serão confirmados".

"Verstappen, Leclerc, e outros novatos - o carro os ajudará, mas pilotos como Norris, Russell e Gasly, são pilotos muito talentosos. Haverá um Lewis da nova geração".

No GP do Brasil deste ano, a Fórmula 1 viu um recorde ser quebrado: o de pódio mais jovem da história da categoria, formado por Verstappen, Gasly e Carlos Sainz Jr.

Carey concordou que a chegada de pilotos mais jovens ao grid da F1 representa "uma incrível variedade de jovens talentos".

"Não consigo imaginar um ano que tenha tido uma amplitude e profundidade mais emocionante de jovens pilotos que entraram no esporte", afirmou o mandatário. Temos um futuro incrível e emocionante para esses pilotos", disse ele. "Espero que eles tenham a chance de lutar com Lewis".

"Quando chegamos, havia GP2, Fórmula 3, GP3, tínhamos corridas fragmentadas, mal coordenadas, alimentando a Fórmula 1", destacou o CEO da Liberty Media. "Tentamos criar uma pirâmide mais apropriada. Queremos tentar fortalecer essa pirâmide e garantir que ela ofereça oportunidades para jovens pilotos emergirem, se tornarem campeões e continuarem competindo".

Hamilton segue perseguição ao recorde de Schumacher

