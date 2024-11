F1 - RB: Ricciardo acreditava em pole position no GP de Singapura

A saída de Daniel Ricciardo da Fórmula 1 causou comoção entre os fãs, já que o australiano não pode falar nada no GP de Singapura, apesar das lágrimas. Embora as partes tenham insistido que a decisão foi mútua, os fãs disseram que foi desrespeitoso tratar o australiano dessa forma.

Peter Bayer, chefe de equipe da RB, continua a insistir que a saída discreta foi um pedido de Daniel Ricciardo à equipe, já que ele estava totalmente comprometido com a F1 até o último minuto. O chefe da equipe está orgulhoso do comportamento de seu ex-piloto.

"Concordamos com Daniel em não nos comunicarmos", disse Bayer à Auto Motor und Sport sobre a despedida silenciosa do australiano. "Sabíamos que pareceria um pouco estranho, mas fizemos isso para proteger nosso piloto".

Bayer também destacou que Ricciardo acreditou até o último minuto que seria capaz de provar seu valor, então ele nem mesmo descartou a possibilidade de ele terminar na frente do pelotão em Singapura. O chefe de equipe disse que o australiano ficou arrasado quando caiu no Q1 dos treinos classificatórios.

"Ele acreditou até o fim que terminaria a classificação na frente e mostraria a todos do que era capaz", disse Bayer, relembrando a última corrida de Ricciardo. "Nunca vi tanta força mental em um atleta como vi nesse homem. E olha que já participei de muitos esportes".

"Foi um momento terrível quando ele bateu no Q1", continuou. "Já era possível ouvir no rádio que o mundo dele havia desmoronado. Então nos sentamos juntos em nosso escritório às duas da manhã e perguntamos a ele o que fazer agora".

